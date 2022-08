Stellantis prepara la ripartenza a Melfi ma resta l’incertezza sul futuro

La pausa estiva si avvicina alla conclusione per lo stabilimento Stellantis di Melfi, almeno sulla carta punto di riferimento della produzione del gruppo in Italia. Diversi stabilimenti europei di Stellantis hanno già ripreso le attività, sia in Francia che in Spagna.

Nel frattempo, anche a Mirafiori si riprende a produrre con una certa regolarità. Il prossimo autunno sarà un banco di prova importante per tutto il settore auto europeo, alle prese con una crisi economica sempre più forte.

Per lo stabilimento di Melfi, le ultime informazioni, confermano una certa fiducia per il futuro prossimo ma nel lungo periodo l’incertezza resta. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Lo stabilimento Stellantis di Melfi è pronto a ripartire tra dubbi e certezze per il futuro

Il programma ufficiale per il sito di produzione di Melfi è chiaro. Le attività riprenderanno il prossimo 29 di agosto. Almeno inizialmente, la produzione continuerà in modo regolare con l’azienda che non ha ancora annunciato stop per le ultime settimane d’estate e la prima parte del prossimo autunno.

La ripartenza nello stabilimento lucano dovrebbe, quindi, essere reale e non “a singhiozzo” come avvenuto lo scorso anno quando, tra fine agosto e settembre, lo stabilimento di Melfi entrò in una situazione molto difficile legata soprattutto al drammatico peggioramento della crisi dei chip che costrinse l’azienda a bloccare la produzione.

Per il futuro, invece, Melfi guarda al piano di Stellantis che punta a realizzare quattro modelli elettrici su piattaforma Medium in sostituzione dei modelli attualmente in produzione. Il gruppo già prevede di portare fuori dall’Italia la produzione della nuova Jeep Renegade (che sarà realizzata in Spagna) e della nuova Fiat 500X (che potrebbe essere realizzata, forse con un nome diverso, a Tychy, in Polonia). Anche per la nuova Compass ci sarà un destino simile.

I nuovi modelli su piattaforma Medium inizieranno ad arrivare a partire dal 2024 e comprenderanno anche produzioni dei brand Opel e DS. Per il momento, però, le informazioni sono limitate e non sappiamo ancora quale sarà il reale impatto di questi modelli sul livello produttivo dello stabilimento e sull’indotto che rischia di essere seriamente messo a rischio dal passaggio all’elettrificazione.

La data del prossimo 29 agosto, quindi, segna una ripartenza per Melfi che però potrebbe essere solo parziale. Il futuro prossimo dello stabilimento potrebbe essere caratterizzato da un’attività costante sulle linee dei modelli già in produzione. Nei prossimi anni, invece, dopo gli annunci, si attendono i primi passi concreti dell’azienda che dovrà dare seguito alle promesse avviando i primi investimenti per un futuro elettrificato dello stabilimento lucano.

Le prime informazioni aggiuntive sulla questione potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Il 2024 non è poi così lontano e i nuovi investimenti devono essere pianificati in netto anticipo per poter poi mostrare i primi frutti nelle tempistiche previste. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Stellantis sul futuro di Melfi.

