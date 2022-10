Peugeot raggiunge un grande traguardo in Brasile nel 2022

A tre mesi dalla fine del 2022, Peugeot in Brasile ha ottenuto un risultato davvero incredibile. La casa automobilistica del Leone a settembre ha migliorato di oltre il 10 per cento il numero delle immatricolazioni ottenute in tutto lo scorso anno.

Infatti fino ad ora nei primi 9 mesi dell’anno sono state esattamente 32.573 le auto immatricolate dal marchio francese che fa parte del gruppo Stellantis. Si tratta di una crescita davvero notevole. Infatti il brand del Leone ha visto aumentare le sue vendite del 63 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando furono immatricolate esattamente 29.547 auto.

Peugeot in 9 mesi nel 2022 ha già venduto più di tutto il 2021 in Brasile

Il risultato ottenuto garantisce a Peugeot di confermarsi in Brasile come la casa automobilistica che cresce più velocemente di tutte come numeri di vendita dell‘intera industria auto brasiliana. Tra l’altro si tratta di un trend in netta controtendenza rispetto a quello che invece sta accadendo al mercato nel suo insieme. Basti pensare che in Brasile tra gennaio e settembre 2022 si è assistito ad un calo di circa il 5 per cento rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2021.

Se invece il confronto lo facciamo solo tra il mese di settembre del 2021 e quello di settembre del 2022, la casa automobilistica transalpina grazie alla vendita di 3.061 unità contro le 2.475 unità dello scorso anno ha visto aumentare le sue consegne del 24 per cento. Si tratta di dati che mettono in evidenza la crescita del marchio che sembra ormai entrato nei cuori dei clienti brasiliani.

Ancora una volta il modello che regala maggiori soddisfazioni alla casa del Leone è la city car Peugeot 208, che per il quarto mese di fila ha ottenuto una importante crescita nel segmento B. A settembre la vettura è cresciuta del 116 per cento nelle vendite, rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel 2022 le vendite della 208 ammontano a 22.928, si tratta di un dato maggiore di quello registrato in tutto il 2020 e in tutto il 2021.

La Peugeot 208 si conferma un’auto di attirare tante persone ed un vero successo commerciale anche in Brasile. Ricordiamo che questa auto in quel mercato viene venduta con il nuovo motore 1.0 Firefly e anche nelle versioni con 1.6 FLEX e motore elettrico. Vedremo dunque se la crescita del marchio di Stellantis continuerà anche nei prossimi mesi.

