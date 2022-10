Opel avrà presto una nuova agenzia creativa internazionale: Jung von Matt HAVEL lavorerà con la casa automobilistica tedesca a partire dal 1 gennaio 2023. La partnership copre tutte le questioni relative al posizionamento strategico del marchio e allo sviluppo della campagna su tutti i canali di marketing e in tutti i mercati per il marchio tedesco del gruppo Stellantis.

Opel annuncia importante partnership con Jung von Matt HAVEL

Florian Huettl, CEO di Opel/Vauxhall: “Con Jung von Matt, saremo supportati in futuro da una delle agenzie più creative al mondo. Attendiamo con impazienza la collaborazione e un nuovo slancio nella continua emotività del nostro marchio. Già i primi approcci in campo ci elettrizzavano”.

Il Dr. Peter Figge, partner di Jung von Matt: “Siamo tutti estremamente lieti che Opel abbia scelto Jung von Matt HAVEL. Il team di Berlino è stato entusiasta di Opel e Vauxhall sin dall’inizio del campo e non vede l’ora di accompagnare due marchi iconici a livello internazionale nel loro cammino per diventare un marchio di mobilità elettrica”.

La gara, appena conclusa, si è svolta a rotazione con la scadenza del contratto in essere. Huettl, CEO di Opel/Vauxhall, ha aggiunto: “McCann è per noi un partner molto affidabile da gennaio 2019. Vorremmo ringraziare il CEO Philipp Jahn e il suo team per la proficua collaborazione durante questo periodo importante, in particolare per progetti eccellenti come l’attuale campagna per la nuova Astra Hybrid”.

Opel è attualmente nel mezzo di una profilazione del marchio e di un’importante offensiva di elettrificazione. Oggi il produttore offre già 12 modelli elettrificati: dal Rocks-e, Corsa-e, Mokka-e e Astra Hybrid al Movano-e. Entro il 2024, l’intero portafoglio sarà elettrificato. A partire dal 2028, la casa automobilistica del fulmine offrirà solo veicoli elettrici a batteria in Europa.

Ti potrebbe interessare: Opel: la casa tedesca accoglie 170 giovani tirocinanti nella sua sede di Rüsselsheim