Alfa Romeo Giulia Carabinieri: l’omaggio a Sergio Marchionne

Alla presentazione del documentario sulla vita di Sergio Marchionne, che è stato mostrato in anteprima alla Casa del Cinema a Roma, Alfa Romeo Giulia Carabinieri è stata la grande protagonista.

Con la presenza alla prima di questa vettura, l’Arma dei Carabinieri ha voluto porgere un simbolico tributo a Sergio Marchionne il cui padre era un maresciallo dell’Arma.

L’omaggio a Sergio Marchionne da parte dell’Arma dei carabinieri con la presenza di un’Alfa Romeo Giulia

Ricordiamo che il docufilm che è stato prodotto da Mario Rossini per Red Film e che vede alla regia Francesco Miccichè, vincitore del premio speciale ai Nastri d’Argento Doc 2020, andrà in onda il 17 dicembre alle ore 21:25 su Rai 3.

Inoltre il docufilm dal titolo “Sergio Marchionne. Il coraggio di contare” potrà essere guardato anche su RaiPlay. Ricordiamo che fu proprio Sergio Marchionne ha consegnare un’Alfa Romeo Giulia Carabinieri nel maggio del 2016 ai vertici dell’Arma.

L’ex numero uno di Fiat Chrysler Automobiles scomparso improvvisamente nel mese di luglio del 2018 ci teneva molto al ritorno di questa vettura di Alfa Romeo tra quelle in dotazione alle forze dell’ordine nel nostro paese.

Il documentario ripercorre la vita del famoso manager italo canadese che è stato protagonista del settore per un lungo periodo. Dopo aver salvato Fiat, Sergio Marchionne è stato fautore della fusione con Chrysler che ha dato origine al gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Negli ultimi anni il manager oltre ad aver trasformato Jeep in un marchio globale si era impegnato al rilancio di Alfa Romeo con le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio e il ritorno in Formula 1 grazie alla partnership con il team Sauber.

Alfa Romeo Giulia carabinieri è la versione data in dotazione alle forze dell’ordine che ancora oggi viene utilizzata per trasporti speciali o per motivi di rappresentanza.

