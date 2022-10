Danni alle auto: le sportive quelle più a rischio in Italia

Che dipendano da un incidenti o altre ragioni, i danni alla propria auto sono un problema, riguardante ben il 52,4 per cento dei veicoli. Ma quali sono i modelli maggiormente a rischio? Contro le previsioni, le vetture più esposte alla riparazioni sono pure le più care, con i mezzi sportivi in primo piano. Ad acclararlo in uno studio CarVertical, la quale ha completato tale analisi, prendendo le informazioni inerenti ai rapporti dei danni provocati dal parco circolante in Italia, pari a circa due milioni di unità. La classifica dei marchi principalmente colpiti è stata stilata mediante la quota ottenuta dall’esame degli esemplari di un dato brand sottoposti alle verifiche di rito.

Danni alle auto: la classifica dei brand

Come abbiamo detto in apertura, sono le auto sportive e di lusso a fare maggiore ricorso agli interventi di riparazione. In prima posizione figura l’emblema del Made in Italy all’ennesima potenza, vale a dire la Ferrari, con l’82,6 per cento dei bolidi costruiti a Maranello richiedenti una procedura di riparazione. In seconda posizione figura la ben meno nobile Subaru con il 66,7 per cento, mentre sul gradino inferiore del podio sale la Porsche con il 62,1 per cento.

Ora ribaltiamo la prospettiva e vediamo le aziende in fondo alla graduatoria, ovvero meno soggette a danni. La maglia nera (anche se in questo caso sarebbe opportuno dire maglia rosa) spetta alla Toyota con il 6 per cento, seguita da due compagnie del gruppo Stellantis quali Opel e Alfa Romeo, rispettivamente con il 7,3 e il 7,8 per cento.

Le sportive sono le più inclini agli incidenti, ma soprattutto i conducenti dei modelli sono più votati a indagare sul loro “vissuto”, spiega il numero uno della comunicazione di CarVertical, Matas Buzelis. Le criticità riscontrate sono il frutto dell’usura o del prematuro guasto di determinati componenti.

I brand con gli esemplari più costosi sono anche quelli in vetta alla graduatoria del valore medio dei danni e in tal senso non ci sono particolari sorprese. Il terzetto di testa è occupato nell’ordine da Ferrari, Maserati e Porsche. Insomma, tutto come da previsione, dato il costo esoso dei relativi pezzi di ricambio, qualora vi sia il bisogno di procedere alla sostituzione.