Nuova Fiat Panda Carabinieri: sarà questo il suo aspetto? [Render]

Entro la fine del 2023 dovremmo finalmente conoscere quello che sarà l’aspetto della futura generazione di Fiat Panda che poi sarà prodotta e messa in vendita nella prima metà del 2024. L’auto sarà prodotta molto probabilmente in Serbia anche se su questo occorre prima attendere conferme ufficiali. A proposito di questo futuro modello di Fiat, segnaliamo che nelle scorse ore l’Architetto e designer Tommaso D’Amico ha pubblicato nel suo canale di YouTube il render della nuova Fiat Panda Carabinieri.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Fiat Panda Carabinieri

Con il nome di nuova Fiat Panda Carabinieri si intende la futura versione del modello pensata per l’Arma dei Carabinieri. Questa auto sarebbe perfetta per ampliare ulteriormente la collaborazione tra la casa torinese e le forze dell’ordine.

La nuova Panda aumenterà di dimensioni e dunque il suo impiego per Polizia e Carabinieri diventerà ancora più significativo. La vettura dovrebbe raggiungere una lunghezza di circa 4 metri grazie alla nuova piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA su cui sarà realizzata a partire dal 2024.

L’auto di Fiat nella sua gamma disporrà di versioni completamente elettriche ma almeno inizialmente non dovrebbero mancare quelle con motori a combustione. Una nuova Fiat Panda Carabinieri sebbene per il momento non sia prevista sembra essere abbastanza probabile.

Ovviamente in una versione per l’Arma la nuova Fiat Panda Carabinieri sarebbe dotata della consueta livrea con i colori dell’Arma. Non mancherebbero inoltre tutte le dotazioni tipiche per l’utilizzo con funzioni di pattugliamento del territorio. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa particolare versione di Panda nel corso dei prossimi anni e se il suo arrivo sarà confermato ufficialmente.

Ti potrebbe interessare: Fiat: ecco come è diversa la percezione del brand di Stellantis in Europa e in Brasile