Nuova Fiat Panda elettrica: si parte da 18 mila euro?

Il 2024 sarà l’anno in cui debutterà finalmente la nuova Fiat Panda. La vettura arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. Fiat nei mesi scorsi ha fatto sapere che con le sue nuove auto elettriche vuole dare il via ad una nuova era in cui la casa italiana si proporrà come una sorta di Tesla del popolo proponendo auto elettriche low cost.

Ecco quale potrebbe essere il prezzo di partenza della versione elettrica della nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda sarà appunto una di queste e già adesso si fanno ipotesi su quello che sarà il suo prezzo in futuro quando finalmente sarà portata sul mercato. Secondo indiscrezioni si dice che l’auto possa avere un prezzo di partenza intorno ai 18 mila euro al netto di incentivi e promozioni.

Ovviamente per il momento sono semplici voci e non sappiamo se davvero le cose andranno così per la nuova Fiat Panda. Del resto manca ancora molto al suo debutto che avverrà verso la fine del 2024 dato che la sua produzione dovrebbe iniziare nel mese di novembre del 2024 presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia.

Per il resto sappiamo che questa auto sarà molto diversa dal modello attuale. La lunghezza arriverà intorno ai 4 metri. La piattaforma utilizzata sarà la CMP dell’ex gruppo PSA. Previste anche versioni ibride almeno inizialmente. Lo stile potrebbe essere ispirato alla concept Centoventi anche se recenti indiscrezioni dicono che in Fiat potrebbe esserci stato un ripensamento da questo punto di vista. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi da Fiat a proposito di quelle che saranno le caratteristiche più importanti della nuova Fiat Panda.

