Fiat Doblò: Stellantis avvia la produzione in Portogallo

La fabbrica di Stellantis a Mangualde in Portogallo ha iniziato ieri la produzione in serie del Nuovo Fiat Doblò, quarto modello prodotto in questa unità, entrando a far parte del trio Partner / Berlingo / Combo.

Fiat Doblò: iniziata la produzione a Mangualde in Portogallo

Questo evento segna un momento particolarmente importante nella storia di Stellantis in Portogallo, poiché è la prima volta che nello stabilimento di Mangualde vengono prodotti veicoli a marchio Fiat, sfruttando la vasta esperienza di questa unità nella produzione di veicoli commerciali leggeri compatti. L’avvio della produzione del nuovo modello a Mangualde rientra nell’obiettivo di Stellantis, inserito nel piano “Dare Forward 2030”, di avere una posizione di leadership nel mercato europeo delle auto professionali.

L’integrazione della Fiat Doblò a Mangualde è stata annunciata dall’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, a luglio, in occasione della celebrazione del 60° anniversario di questa unità produttiva, alla quale ha partecipato anche Sua Eccellenza, il Presidente della Casa portoghese Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa.

L’introduzione di questo quarto modello nella linea Mangualde va a vantaggio dell’insieme di dipendenti, partner e fornitori dello Stabilimento Mangualde e aumenta ulteriormente l’efficienza e la competitività delle sue strutture. Il primo Fiat Doblò uscito ieri dalla linea di produzione è destinato al mercato italiano, Livorno, uno dei principali mercati dove verrà spedito, come Portogallo, Spagna e Francia.

L’importanza del Gruppo nel mercato VCL è significativa in Portogallo, dove detiene una quota del 44% nell’anno. I modelli Partner, Berlingo e Combo, i tre più ricercati dai clienti professionali e dalle aziende del nostro Paese – insieme al Doblò – hanno una quota del 64% nel segmento.

Il Nuovo Fiat Doblò è un veicolo di prim’ordine in termini di versatilità, portata e sicurezza. Flessibili, capienti e studiati per soddisfare qualsiasi esigenza del cliente.

Ti potrebbe interessare: Fiat: ecco come è diversa la percezione del brand in Europa e in Brasile