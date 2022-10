Fiat Fastback: un salto mortale nella categoria SUV con il nuovo spot

Nuova campagna pubblicitaria per Fiat Fastback in Brasile. Il nuovo spot è andato in onda per la prima volta ieri 30 settembre su Rede Globo durante le Telenovelas. La nuova campagna realizzata da Leo Burnett è una delle più spettacolari che Fiat abbia mai realizzato. Nella clip di 30 secondo si vede il nuovo modello di Fiat che salta letteralmente sopra un gran numero di macchine ferme ad un ingorgo.

Fiat Fastback: il modello salta nel segmento dei SUV nella nuova campagna pubblicitaria

Con il concetto “Un piccolo passo per l’umanità. Un salto da gigante per i SUV” , il brand italiano, ha sviluppato questa grandiosa campagna che porta un linguaggio cinematografico, traducendo l’idea di un’auto che rappresenta un salto di categoria . Il tutto, messo in risalto dalle prestazioni di una vettura sportiva con motore turbo da 185 CV.

“Il nuovo Fiat Fastback è il principale lancio Fiat dell’anno e arriva a rivoluzionare il segmento, attraverso elementi come il design del SUV coupé, il bagagliaio più grande della categoria e una linea equipaggiata al 100% con motori turbo. Stiamo cercando modi per dimostrare questo salto di qualità nella nostra campagna e il risultato non potrebbe essere migliore, con una produzione cinematografica che abbia un impatto sul pubblico in multicanale, mostrando le principali caratteristiche del prodotto”, spiega Frederico Battaglia, CMO di Stellantis South America.

“Quando si parla di Fastback, il nuovo SUV coupé di Fiat, si parla di un grande salto di categoria. È da questa intuizione che abbiamo creato un intero ecosistema di campagna. Proprio come Fiat Fastback rappresenta un’evoluzione nel segmento, abbiamo sviluppato una campagna per abbinare il concetto, portando audacia e innovazione al pubblico”, spiega Vinicius Stanzione, EVP, Creative Experience presso Leo Burnett TM.

Percorrendo un’autostrada ad alta velocità, mostrando tutta la potenza del motore Turbo 270 nella versione Limited Edition Powered by Abarth, la Fiat Fastback si trova ad affrontare un enorme ingorgo con oltre 50 auto ferme. Alla guida del nuovo modello Fiat, la decisione del guidatore non potrebbe essere diversa e decide di saltare con il veicolo utilizzando una piattaforma del camion e viaggiando in altezza per superare l’ingorgo.

Durante il volo Fiat Fastback, l’auto è seguita da vicino da diverse persone bloccate nel traffico che non credono al gigantesco balzo del varo Fiat, fissando gli occhi sul design appassionato del SUV coupé, che ruota di 360 gradi fino all’atterraggio dopo l’intera linea. , seguendo il viaggio con tutte le prestazioni del motore turbo flex che è abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti.

