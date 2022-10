Alfa Romeo Tonale PHEV arriverà anche in Australia

Entro la fine del 2023 Alfa Romeo Tonale PHEV sarà lanciato anche in Australia. La notizia è stata confermata ufficialmente da Alfa Romeo Australia nelle scorse ore. Questa rappresenta una novità rispetto a quanto preventivato nei mesi scorsi quando in Australia si diceva che sarebbero arrivate solo le versioni Mild Hybrid del SUV di segmento C del Biscione. La versione PHEV si chiama Tonale Q ed è annunciata come la variante ad alte prestazioni della gamma, non solo la più efficiente nei consumi.

Dall’Australia confermano che entro la fine del 2023 anche in quel paese arriverà Alfa Romeo Tonale PHEV

Il sistema abbina un motore a benzina turbo da 1,3 litri collegato solo alle ruote anteriori e un motore elettrico che alimenta l’asse posteriore, con una potenza del sistema di 205 kW e un tempo dichiarato da zero a 100 km/h di 6,2 secondi.

La sua batteria è da 15,5 kWh, offrendo un’autonomia dichiarata nel ciclo combinato EV di 60 km prima di utilizzare una goccia di benzina. Una wallbox domestica da 7,4 kW AC è progettata per caricarla in circa 2,5 ore, aggiunge Alfa Romeo. “Siamo molto entusiasti di vedere l’Alfa Romeo passare all’elettrificazione”, ha affermato l’amministratore delegato di Alfa Romeo Australia Kevin Flynn.

Alfa Romeo Tonale PHEV arriverà 8-10 mesi dopo il Tonale Hybrid, che l’Alfa Romeo ha detto oggi sarebbe arrivato in Australia nel febbraio 2023 con un prezzo compreso tra $ 49.900 e $ 56.400 prima dei costi su strada.

La Tonale Hybrid utilizza un motore da 1,5 litri accoppiato a un DCT a sette rapporti, un motore da 15 kW e una batteria da 48 V, con potenze di sistema di 118 kW e 240 Nm. Alfa Romeo afferma che la Tonale Hybrid può utilizzare un minimo di 5,6 l/100 km. Insomma una buona notizia per i fan australiani del Biscione. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nelle prossime settimane dall’Australia.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Giulia: il suo debutto momento importante per il Biscione