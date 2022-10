Ferrari chiede alla FIA di far rispettare i limiti di budget

La Ferrari assicura che ben due squadre hanno superato il limite di budget previsto nel 2021, per il quale chiede alla FIA di agire in “modo esemplare” poiché la considera un’infrazione gravissima.

La FIA sta indagando sul rispetto delle squadre al tetto del budget, con Red Bull e Aston Martin sotto tiro per una possibile violazione.

Ferrari chiede alla FIA di indagare su due squadra che non avrebbero rispettato i limiti di budget

Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, esorta la FIA ad agire seriamente in caso di violazione del limite di budget. “Non è un segreto che due squadre abbiano infranto il regolamento del budget cap 2021, una di un importo significativo, l’altra di meno”, ha detto a Sky Italia il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies.

“Noi prendiamo questa questione molto sul serio e speriamo che la FIA gestirà la situazione in modo esemplare”, ha aggiunto. La FIA ha già annunciato che stava svolgendo un’indagine al riguardo, ma ha annunciato che non ascolterà speculazioni. Mekies non è l’unico ad aver chiesto alla FIA un intervento serio. Anche il numero uno della Mercedes, il team principal Toto Wolff ha anche esortato la Federazione a prendere una “posizione forte” sulla vicenda.

Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito e soprattutto a quali conseguenze andranno incontro i team coinvolti sempre che la FIA risconti effettivamente che una violazione dei limiti dei budget ci sia stata.

Il numero uno della Red Bull, Horner ha dichiarato: “Posso dirvi con estrema sicurezza che siamo al di sotto del limite”. Ha detto che i commenti dei suoi rivali erano “inaccettabili” e “estremamente diffamatori” e ha minacciato di intraprendere ulteriori azioni in risposta. L’Aston Martin da parte sua afferma di essere “in discussione con la FIA e in attesa di certificazione”.

