Jeep Renegade 2023: ecco le novità introdotte con l’ultimo model year

Il Jeep Renegade offre una combinazione unica di capacità off-road ai vertici della categoria, libertà e praticità all’aria aperta, nonché motori a basso consumo di carburante, tra cui un quattro cilindri turbo da 1.3 litri abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti.

Questa combinazione contribuisce a un’eccezionale dinamica di guida su strada e fuoristrada, raffinatezza di livello mondiale e una serie di offerte innovative di sicurezza e tecnologia avanzata. Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha presentato in America il model year 2023.

Jeep Renegade 2023: il brand americano aggiorna il suo SUV compatto

Tra le novità abbiamo il cruise control adattivo che ora viene offerto di serie sulle versioni Limited. Il Premium Group per il Jeep Renegade Latitude include adesso specchietto retrovisore auto-oscurante, sedile del conducente con regolazione elettrica a otto vie e lombare a due vie, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, tergicristallo con funzione antighiaccio, barre al tetto e fendinebbia in curva.

Il pacchetto High Altitude per il Renegade Limited include cerchi in alluminio in Granite Crystal da 19”, badge Gloss Black e anelli della griglia Neutral Grey mentre il Limited Elite Group include una suite completa di illuminazione esterna a LED (fendinebbia anteriori a LED in curva, proiettori a LED bifunzionali, fanali posteriori a LED e DRL a LED), fari abbaglianti automatici, assistenza al parcheggio parallela/perpendicolare con arresto completo (e sensori di parcheggio anteriori/posteriori ParkSense) e tergicristallo con sbrinatore.

Il Trailhawk Elite Group comprende sedili in pelle, sedile del conducente con regolazione elettrica a otto vie e lombare a due vie, volante riscaldato, sedili anteriori riscaldati e tergicristallo con antigelo. Il Premium Lighting Group per il Jeep Renegade Trailhawk 2023 include una suite completa di illuminazione esterna a LED (fendinebbia anteriori a LED in curva, proiettori a LED bifunzionali, fanali posteriori a LED e DRL a LED). La palette colori della carrozzeria adesso comprende anche il nuovo Detonator Yellow.

Il Jeep Renegade 2023 amplia la gamma della casa automobilistica americana nel segmento in crescita dei SUV compatti, rimanendo fedele allo stile di vita avventuroso e alle capacità 4×4 per cui Jeep è nota. Sotto il cofano troviamo un motore turbo a iniezione diretta da 1.3 litri abbinato a una trasmissione automatica a 9 velocità che aumenta l’efficienza del carburante e riduce le emissioni. La potenza massima è di 180 CV mentre la coppia massima di 285 Nm.

Active Grille Shutters (non disponibili sulla versione Trailhawk) e la tecnologia ESS (Engine Stop-Start) sono inclusi per una maggiore efficienza del carburante. Entrambi i sistemi Jeep Active Drive e Active Drive Low 4×4 includono il sistema Jeep Selec-Terrain, che fornisce fino a cinque modalità di guida (Auto, Snow, Sand e Mud, più l’esclusiva Rock sul modello Trailhawk) per una migliore trazione e per prestazioni su strada o fuoristrada in qualsiasi condizione atmosferica.

L’allestimento Trailhawk continua ad offrire le migliori capacità off-road del segmento

Il Jeep Renegade Trailhawk 2023 offre le migliori capacità 4×4 Trail Rated della categoria con l’Active Drive Low standard e un crawl ratio migliorato di 21:1, 22 cm di altezza da terra, piastre paramotore, ganci di traino anteriori e posteriori rossi, fino a 20,57 cm di articolazione della ruota, Hill-Descent Control e fino a 48 cm di guado in acqua.

L’esclusivo assale posteriore con disconnessione e l’unità PTU ottimizzano l’efficienza del carburante mentre la capacità di traino arriva a 907 kg, se equipaggiato con il pacchetto Trailer Tow Package sul Renegade Trailhawk.

Il Jeep Renegade presenta uno stile aggiornato con forme della carrozzeria robuste e proporzioni aggressive, che consentono angoli di attacco e di uscita migliori della categoria, appositamente progettati per offrire le capacità off-road migliori della categoria.

Il Renegade è dotato di oltre 70 funzioni di sicurezza standard, inclusi i sistemi Forward Collision Warning-Plus e LaneSense Departure Warning-Plus. A bordo troviamo varie tecnologie avanzate come il sistema di infotainment Uconnect 4C NAV con display touch da 8.4 pollici (il più grande touchscreen standard del suo segmento), il supporto Apple CarPlay e Android Auto, il navigatore, la radio HD, le chiamate in vivavoce via Bluetooth, i comandi vocali, lo streaming audio e la SiriusXM Radio.

Il programma di assistenza clienti Jeep Wave viene fornito di serie con tutte le versioni del Jeep Renegade 2023 e include vantaggi premium, come manutenzione, noleggio del veicolo in giornata, assistenza stradale h24 e supporto dedicato al proprietario.

Per il 2023, la gamma del SUV compatto è composta da tre modelli: Latitude, Limited e Trailhawk. I colori esterni disponibili sono Bianco Alpino, Nero, Rosso Colorado, Grigio Grafite (solo Latitude, Altitude, Limited e RED Edition), Blu Ardesia, Sting-Gray (solo Trailhawk) e il nuovo Detonator Yellow.

I colori disponibili per l’abitacolo sono invece Trespass Black con inserti Grillz, Pelle nera con inserti Grillz e Trailhawk nero con inserti Rosso Rubino.