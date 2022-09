Sainz: ” A Singapore non siamo i favoriti ma daremo il massimo”

Carlos Sainz crede che la Scuderia Ferrari non sarà la favorita al Gran Premio di Singapore, ma spera di essere in lizza per la vittoria contro Max Verstappen e la Red Bull. Il madrileno prevede che sarà una gara dura, e non solo per la vicinanza dei muri, ma anche dal punto di vista fisico a causa delle condizioni climatiche che mettono sempre a dura prova i piloti.

Nonostante la pista di Singapore non aiuti la Ferrari, Sainz spera di poter lottare per la vittoria

In questa situazione, Carlos spera di mettere in difficoltà la Red Bull sul tracciato urbano di Marina Bay, anche se non vede la F1-75 con le caratteristiche giuste per poterla considerare come una delle preferite. Sainz ha ricordato che come tutti i circuiti cittadini i muri sono vicini alla pista e questo ovviamente è un problema per i piloti anche se a lui comunque piace in quanto rappresenta una sorta di sfida nella sfida.

Inoltre il pilota della Ferrari ha ricordato che in questo circuito ci sono tante variabili che possono cambiare le cose. Una delle più importanti è il clima. Infatti in caso di pioggia le cose possono cambiare completamente. I muri vicini fanno si che l’ingresso della Safety car sia probabile e questo ovviamente può provocare scossoni alla gara in ogni momento.”Siamo noi i favoriti? Direi di no, ma spero che si possa combattere per la vittoria”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda l’aspetto fisico, il pilota della Scuderia Ferrari ritiene che il GP di Singapore di quest’anno sarà più duro per la sensibilità di queste monoposto alle buche, ma fa capire che la sua preparazione è ottimale per questo tipo di situazioni.

“Penso che quest’anno sarà particolarmente difficile a causa delle buche e delle vibrazioni che ha la macchina, ma mi sto preparando da gennaio e sono uno di quelli che pensa che se riesci a gestire Singapore, allora puoi veramente guidare ovunque”. “Ci sono tante curve da ricordare, tante cose tecniche con la guida che devi fare… A Singapore, nessun errore, devi fare tutta la gara al 100%”, ha detto Carlos Sainz per concludere.

Ti potrebbe interessare: Charles Leclerc: ansia da prestazione per il monegasco secondo Damon Hill