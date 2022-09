Charles Leclerc: ansia da prestazione per il monegasco secondo Damon Hill

Il campione del mondo 1996 Damon Hill avverte “ansia” in Charles Leclerc da quando guida per il team Ferrari. Leclerc guida per la Ferrari dal 2019 quando ottenne due vittorie e 7 pole position. Tuttavia il pilota monegasco solo nel 2022 si è trovato con una chiara possibilità di vincere il suo primo campionato piloti, vincendo due delle prime tre gare.

Purtroppo però la sua sfida è svanita, con Max Verstappen che ora partecipa al Gran Premio di Singapore con 116 punti di vantaggio su Leclerc e con l’opportunità di sigillare il suo secondo titolo al Marina Bay Street Circuit.

Leclerc troppo ansioso di vincere con la Ferrari secondo Damon Hill

Errori e scarsa affidabilità da parte della Ferrari hanno contribuito pesantemente all’incapacità di Leclerc di rimanere in lotta, anche se il pilota stesso è stato in parte colpevole di questa situazione. Basti ricordare ad esempio quanto accaduto al Paul Ricard dove il pilota della Ferrari è finito fuori per un errore mentre era al comando del Gran Premio di Francia.

Hill crede che Leclerc sia ansioso quando è al volante della Ferrari, cosa che invece non accade con Verstappen. Anche se il 2008 è stata l’ultima volta che la Ferrari ha assaporato la gloria del titolo conquistando il titolo Costruttori, mentre Kimi Raikkonen è l’ultimo Campione Piloti con i colori Ferrari ad averlo ottenuto nel 2007, la Scuderia ha avuto il suo momento migliore al fianco di Michael Schumacher tra la fine degli anni ’90 negli anni 2000.

Tra il 2000 e il 2004 Schumacher ha vinto cinque titoli Piloti in successione con la Ferrari, mentre dal 1999 al 2004 la Ferrari ha vinto tutti e sei i Campionati Costruttori offerti. Inutile dire che Leclerc vorrebbe aprire un nuovo ciclo di dominio con la Ferrari, anche se Hill ha fatto un confronto tra Leclerc e Schumacher.

Leclerc è noto per essere duro con se stesso ogni volta che commette un errore, non nascondendo la sua frustrazione e felice di scusarsi con la squadra quando è in colpa. Hill, che non era estraneo a Schumacher in pista, ha detto che il sette volte campione non si sarebbe mai scusato come fa Leclerc.

Ti potrebbe interessare: Carlos Sainz esorta la Ferrari a imparare dalla Red Bull per il 2023