Stellantis: accordo con Siemens per infrastrutture di ricarica di EV

Stellantis Middle East, ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) con Siemens per sviluppare congiuntamente tecnologie per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici intelligenti per il Medio Oriente. Ciò include la creazione di soluzioni preconfezionate per i clienti e l’elettrificazione dei servizi di consegna Last Mile nei mercati del Medio Oriente.

Firmato durante una cerimonia tenutasi all’Esposizione sull’acqua, l’energia, la tecnologia e l’ambiente (WETEX 2022) al Dubai World Trade Centre, il MoU segna il lancio ufficiale della partnership tra le due entità attraverso la quale verranno implementate le tecnologie per i veicoli elettrici per le consegne.

Stellantis in Medio Oriente e Africa è impegnata nei suoi obiettivi di elettrificazione nella regione. L’azienda ha ampliato la sua visione futura all’inizio di questo mese svelando Dare Forward 2030, il suo audace piano strategico per il prossimo decennio con l’obiettivo di guidare Stellantis a essere leader della transizione energetica e trasformare tutti gli aspetti della mobilità nella regione.

Attraverso la fornitura di soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti ai propri clienti, dipendenti e al pianeta, Stellantis mira a diventare il campione del settore nel cambiamento climatico e mira a raggiungere lo zero netto di carbonio entro il 2038 con una riduzione delle emissioni di carbonio del 50%.

Siemens ha sviluppato una tecnologia che accelererà l’adozione dei veicoli elettrici accelerando i tempi di ricarica e creando reti elettriche più intelligenti ed efficienti. Nel giugno 2022, il Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che avrebbe schierato dieci caricabatterie ultraveloci Siemens Sicharge D 160 kW sulle autostrade a Ras Al Khaimah, Ajman, Umm Al Quwain e Fujairah. Tutti sono dispositivi connessi al cloud che consentono agli operatori di monitorare e gestire i caricatori da remoto.

Markus Leithe, Group Managing Director di Stellantis Middle East, ha commentato: “Con i nostri piani strategici Dare Forward lanciati a livello globale, in Medio Oriente e in Africa, siamo orgogliosi di collaborare con Siemens mentre continuiamo il nostro percorso verso l’esecuzione completa dell’elettrificazione e offriamo tecnologia avanzata a prezzi convenienti come l’implementazione di tecnologie di ricarica per veicoli elettrici e l’espansione della nostra strategia di elettrificazione fornendo veicoli elettrici per le consegne, oltre a fornire soluzioni di elettrificazione ai nostri clienti”.

“Non vediamo l’ora di lavorare con Stellantis Middle East su questa importante partnership che dimostra il nostro impegno a sostenere i programmi di sostenibilità in tutta la regione”, ha affermato Helmut von Struve, amministratore delegato di Siemens in Medio Oriente. “Siemens è orgogliosa di far parte di iniziative che abbracciano un ecosistema di mobilità elettrica e contribuiscono agli obiettivi di zero netto fissati da vari paesi del Medio Oriente”.

La partnership tra Siemens e Stellantis in Medio Oriente comporterà anche workshop tecnici, corsi di formazione e visite congiunte dei clienti, con l’obiettivo di promuovere l’elettrificazione nella regione mentre le persone e i governi in tutto il Medio Oriente si concentrano sempre più sulla protezione dell’ambiente.

