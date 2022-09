Ferrari punta a conquistare la 10 Ore della Petit Le Mans

Iniziata come gara unica nel 1998, la Petit Le Mans a Road Atlanta si è trasformata in un evento principale e quest’anno celebrerà il suo 25° anniversario e, ancora una volta, Ferrari sarà protagonista in una gara endurance americana molto importante.

Due ex vincitori dell’evento guidano l’assalto della Ferrari a entrambe le classi dell’IMSA Championship GT nel finale di stagione di sabato mentre tre team Ferrari sono pronti per l’evento di 10 ore, che incorona anche il campione della Endurance Cup per le quattro gare chiave del programma IMSA.

Ferrari: il brand di Maranello vuole vincere la Petit Le Mans

Risi Competizione e AF Corse sono in lotta per i rispettivi titoli GTD Pro e GTD nella Endurance Cup mentre Cetilar Racing ha vinto la 24 Ore di Sebring all’inizio della stagione.

Risi Competizione punta alla sua sesta vittoria alla Petit Le Mans, che risale al trionfo assoluto nella gara d’esordio del 1998. David Rigon e Daniel Serra sono secondi nella Michelin Endurance Cup, insieme a James Calado nella Ferrari 488 GT3 Evo 2020 Pennzoil n°62.

Il trio è stato tra i secondi classificati nella 24 Ore di Daytona nella classe GTD Pro. Nella sua ultima gara IMSA, Risi sembrava essere diretto a una vittoria dominante a Watkins Glen prima che Serra avesse bisogno di fermarsi per un rifornimento di carburante a meno di cinque minuti dalla fine. È tornato per finire secondo.

Risi è anche secondo nella Endurance Cup, a soli due punti dai leader di GTD Pro. Ferrari è terza nella classifica costruttori, a soli quattro punti dalla seconda in classifica. L’ultima vittoria di Risi al Petit risale al 2019, quando Calado e Serra sono stati raggiunti da Alessandro Pier Guidi. Wayne Taylor, Eric van de Poele ed Emmanuel Collard hanno vinto la prima edizione della Petit Le Mans su una Ferrari 333 SP.

AF Corse è uno dei principali contendenti nella categoria GTD. I piloti Simon Mann, Luis Perez Companc e Toni Vilander sono secondi nella Endurance Cup alla guida della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°21, a soli cinque punti dal primo in classifica.

Il trio è arrivato terzo a Sebring e quarto a Daytona ed era in lizza a Watkins Glen prima di essere eliminato per contatto poco prima delle tre ore. Nel frattempo, Cetilar Racing cercherà di seguire il suo successo a Sebring con la 488 GT3 Evo 2020 n°47 guidata da Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Ulysse De Pauw. I piloti sono quinti nella Endurance Cup, a 10 punti dalla testa della classe GTD.

La partenza della 10 Ore della Petit Le Mans è prevista per le 12:10 (ora locale).