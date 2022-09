Opel Astra GSe: primi dettagli sulla ibrida plug-in super sportiva

Opel ha sempre avuto un forte accento sportivo nel suo DNA. Il marchio tedesco ha sempre optato per unità ad alte prestazioni per la gamma. Conosciuti sono i suoi acronimi GSi e OPC, anche se non tanto il nome GSe. In passato i tedeschi avevano già utilizzato una tale combinazione di lettere, che però poi cadde nell’oblio diversi decenni fa. La Opel Astra GSe le recupera per la sua nuova versione elettrificata, rappresentando l’Astra più potente della storia grazie a un team ibrido plug-in.

Opel Astra GSe: ecco le prime informazioni sul modello sportivo elettrificato

La nuova generazione di Opel Astra è appena arrivata nelle concessionarie. Utilizzando la piattaforma EMP2 del Gruppo Stellantis, la stessa utilizzata da altri modelli come la Peugeot 308 o la DS 4, la compatta tedesca vanta un’offerta meccanica variegata. Il top di gamma diventa la variante GSe per le carrozzerie hatchback e Sports Tourer e avrà anche il privilegio di alimentare meccaniche ad alte prestazioni.

I modelli GSe arriveranno sempre associati a uno schema ibrido plug-in che si compone di un motore a benzina da 1,6 litri e un motore elettrico. Gestendo un cambio a otto rapporti, il sistema propulsivo sviluppa una potenza massima di 225 cavalli e 360 ​​Nm di coppia. Con una batteria agli ioni di litio con una capacità di 12,4 kWh, Opel Astra GSe sarà in grado di coprire una distanza approssimativa di 64 chilometri in formato 100% elettrico, potendo ricaricare batteria tramite corrente alternata ad una potenza massima di 7,4 kW.

Tale aumento di potenza è combinato con modifiche specifiche a gran parte delle apparecchiature meccaniche. Con una sospensione ribassata di 10 millimetri, Opel Astra GSe avrà un assetto più preciso che riguarda lo sterzo, le sospensioni, l’erogazione del motore e l’impianto frenante. Il team Opel ha anche armeggiato con l’ESP in modo che il guidatore abbia più libertà di movimento, anche se non può essere completamente disattivato per meri motivi normativi.

Opel Astra GSe siederà comodamente al vertice della gamma di meccanica e equipaggiamento. Opel spera che l’acronimo diventi un sottomarchio con un focus proprio. Dall’interno, offrirà un approccio particolare e finiture superiori dove la pelle scamosciata, o Alcantara, sarà utilizzata in molti elementi come i sedili sportivi. La scritta Grand Sport Electric aggiungerà anche più equipaggiamenti come cerchi da 18 pollici dal design unico e gli schermi più grandi che l’Astra è in grado di incorporare, fino a 10 pollici nel sistema di infotainment.

Nonostante il lancio informativo sia appena avvenuto, la nuova Opel Astra GSe impiegherà ancora alcuni mesi per raggiungere i concessionari e le strade. Al momento i tedeschi non hanno dato tempi di consegna precisi, anche se le prime unità dovrebbero essere disponibili nelle prime fasi del 2023. In termini di prezzi, in base all’offerta attuale, possiamo aspettarci cifre di produzione vicine ai 48.000 euro, al netto di offerte o promozioni. Successivamente, nel 2024, verrà lanciata una versione 100% elettrica e sportiva, già in fase di sviluppo.

