Fiat Fastback: partenza col botto per il SUV nelle vendite

Fiat Fastback è appena stato lanciato ed è già un enorme successo, muovendo il mercato. Il SUV coupé ha già venduto 5.400 unità in soli dieci giorni dal suo lancio, avvenuto lo scorso 14 settembre. L’aspettativa era di 2.500-3.000 veicoli venduti al mese (in media fino a 1.000 auto ogni dieci giorni), ovvero i risultati iniziali superavano la stima di oltre cinque volte.

Già 5.400 vendite per Fiat Fastback in Brasile

“Le vendite iniziali sono generalmente più rapide, quindi ci si aspettava che in questo primo mese, a causa delle aspettative sul lancio, il risultato avrebbe superato la previsione del volume mensile medio, ma avevamo comunque numeri molto significativi che dimostrano il pieno potenziale di vendita del Fiat Fastback”

“La versione più commercializzata è stata il top di gamma Limited Edition Powered by Abarth, il che dimostra che avevamo ragione a proporre un’opzione più sportiva. Abbiamo grandi aspettative che il Fastback possa occupare una posizione di rilievo nel segmento dei B-SUV”, ha affermato Herlander Zola, Senior Vice President Fiat in Sud America.

“Abbiamo raggiunto questo risultato non solo perché Fiat Fastback ha caratteristiche incredibili, ma anche per l’azione intrapresa durante l’evento di lancio in collaborazione con la rete dei concessionari che ha portato le persone a conoscere da vicino l’auto”, aggiunge il dirigente.

Il SUV coupé è uno dei protagonisti del riposizionamento di Fiat sul mercato ed è diventato il top di gamma tra le autovetture del marchio, con un nuovo livello di percezione del valore. Con il caratteristico stile di Fiat, ha un design esterno fluido, agile, imponente e seducente e un interno sofisticato, sportivo e futuristico. Fastback è stato sviluppato sulla piattaforma MLA, una delle più moderne e versatili di Stellantis, completamente modulare e che offre molta qualità e robustezza.

Il modello dispone di un’ampia lista di dotazioni come elementi di ausilio alla guida (frenata di emergenza automatica, avviso di cambio corsia e commutazione automatica dei fari), freno a mano elettronico, leve del cambio al volante (a farfalla), cluster full digital da 7 pollici e centro multimediale fino a 10,1 pollici. Ha anche un ampio spazio interno, una posizione di guida più alta e ha il bagagliaio più grande della categoria con ben 600 litri di capacità.

Per finire, Fiat Fastback è dotata di due opzioni di motore e trasmissione. Nelle versioni Audace e Impetus, monta il motore Turbo 200 Flex con potenza di 130 CV a etanolo (125 CV con benzina) e coppia di 200 Nm in abbinamento al cambio CVT. Nella versione Limited Edition Powered by Abarth monta il motore Turbo 270 Flex da 185 CV a etanolo (180 CV a benzina) e 270 Nm di coppia, con il miglior rapporto peso/potenza della categoria (7 kg/cv) e da 0 a 100km/h in soli 8,1 secondi, un tempo degno delle migliori auto sportive. In questa versione il motore è accoppiato ad un cambio automatico a 6 rapporti.

Insomma una bella notizia per Fiat e più in generale per il gruppo Stellantis che spera di togliersi un bel po’ di soddisfazioni grazie a questo modello in America Latina.

