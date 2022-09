Nuova Alfa Romeo MiTo: nuove ipotesi dalla Francia

Nuova Alfa Romeo MITo non dovrebbe essere una delle auto che faranno parte della gamma di Alfa Romeo. Questo almeno per quello che concerne i prossimi 5 anni. Successivamente, qualora il rilancio di Alfa Romeo fosse avviato non possiamo escludere che un modello di questo tipo o comunque un’erede di MiTo possa comunque arrivare nella gamma del Biscione ma solo in modalità completamente elettrica.

Ecco una nuova ipotesi su come sarà la nuova Alfa Romeo MiTo se il Biscione deciderà di realizzarla

Dalla Francia nelle scorse ore il sito Automobiles-magazine ha provato ad ipotizzare l’aspetto di una nuova Alfa Romeo MiTo, ipotizzando che se il modello tornerà lo farà su base Peugeot 208 e Opel Corsa. La cosa ovviamente non stupirebbe dato che si tratta di due delle auto del gruppo Stellantis più vendute ed apprezzate tra quelle che fanno parte del segmento B del mercato.

Resta da capire se Alfa Romeo deciderà di tornare in questa categoria dato che Stellantis ha deciso di trasformare il brand in una sorta di marchio premium globale con il lancio di vetture che possano fare bene un po’ ovunque.

Al momento infatti sembrano altri i piani del Biscione che nel 2023 mostrerà il prototipo di una sportiva in stile 33 Stradale. Nel 2024 toccherà ad un nuovo B-SUV che sarà la nuova entry level della gamma. Nel 2025 e nel 2026 sarà la volta delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Infine nel 2027 toccherà ad una nuova ammiraglia che molto probabilmente, in base anche a quanto suggerito dal CEO Jean Philippe Imparato, potrebbe essere un mix tra un SUV e una berlina. L’auto sarà sviluppata negli Stati Uniti.

