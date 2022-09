Alfa Romeo Giulia: nuova fornitura di unità alla Polizia di Stato

Il legame tra Polizia di Stato e Alfa Romeo si è ulteriormente rafforzato nelle scorse ore. La casa automobilistica del Biscione infatti entro fine anno consegnerà ben 450 unità della berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia. Queste unità saranno consegnate agli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) e svolgeranno prevalentemente servizi di volante.

Alfa Romeo Giulia: 450 unità saranno consegnate entro fine anno alla Polizia di Stato

Tutte le Alfa Romeo Giulia che saranno consegnate dalla casa automobilistica milanese alla Polizia di Stato da oggi alla fine del 2022 saranno dotate di motore 2.0 turbo da 200 CV di potenza e cambio automatico a 8 rapporti con trazione posteriore. Infatti questa versione di Giulia è stata considerata quella più appropriata per il tipo di servizio per il quale verranno impiegate dato che come abbiamo spiegato poc’anzi queste auto serviranno prevalentemente per servizio di volante.

Dunque il sodalizio tra Biscione e forze dell’ordine si rafforza ulteriormente. Sono ormai 70 anni che le auto di Alfa Romeo vengono affidate alla Polizia di Stato con il primo modello che fu consegnato nel 1952. Si trattava della mitica Alfa Romeo 1900, una vettura che all’epoca fu considerata perfetta per il tipo di servizio per cui veniva impiegata dalla Polizia grazie ad un motore scattante con 100 cavalli di potenza.

Sono state davvero tante le vetture di Alfa Romeo che da allora si sono succedute nella flotta della Polizia di Stato. L’ultima è appunto la berlina Alfa Romeo Giulia. Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia si è detto assai orgoglioso di questo ulteriore rafforzamento del legame tra il brand di Stellanti e le forze dell’ordine italiane, motivo di vanto per la casa automobilistica ma anche per i suoi stessi fan.

