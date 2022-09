Nuova Fiat Panda e B-SUV: saranno loro le novità di Fiat per il 2023

Nuova Fiat Panda e il futuro B-SUV saranno le novità promesse dal CEO di Stellantis Carlos Tavares a proposito di Fiat per quanto riguarda il prossimo anno. Il primo di questi due modelli a debuttare dovrebbe essere il Fiat B-SUV. Non è ancora noto come questo modello si chiamerà anche se nei giorni scorsi erano trapelate delle voci secondo cui Fiat avrebbe chiamato questo SUV nuova Fiat 600, ma si tratta di voci non confermate.

Nel 2023 le novità di Fiat saranno la nuova Fiat Panda e il B-SUV

Questo veicolo sarà prodotto in Polonia su piattaforma CMP. Questa auto sarà un modello low cost ed elettrico con uno stile simile a quello della concept car Centoventi. L’auto sarà fabbricata a Tychy insieme a Jeep Avenger e Alfa Romeo B-SUV. Il suo debutto avverrà nel primo trimestre del 2023 e le vendite dovrebbero iniziare nella seconda metà del prossimo anno. la lunghezza di questo modello dovrebbe essere tra i 410 e i 420 cm.

Questo sarà il nuovo SUV entry level della gamma con Fiat 500X che invece aumenterà di dimensioni con la futura generazione. Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Panda, sarà il secondo debutto del 2023 per Fiat. La presentazione avverrà nella seconda metà del 2023 e la sua commercializzazione inizierà nel 2024. Il luogo di produzione potrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Trnava in Slovacchia o quello di Kragujevac in Serbia. La prima ipotesi al momento sembra la più probabile.

La nuova Fiat Panda darà il via ad una nuova era per Fiat fatta di auto elettriche low cost per democratizzare la mobilità a zero emissioni diventando una sorta di Tesla del popolo. La vettura avrà una lunghezza intorno ai 4 metri e un design che ricorderà quello della concept Centoventi.

