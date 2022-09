Citroen Ami: tre mesi di ricarica gratuita per i primi 2.000 acquirenti

Citroen ha aperto le ordinazioni per il suo quadriciclo elettrico Ami e sta dando ai primi 2.000 acquirenti la ricarica gratuita nel Regno Unito. I prezzi partono da 7.695 sterline per l’eccentrico EV a due posti, mentre i pacchetti PCP partono da sole 19,99 sterline al mese. Una variante commerciale con un carico utile di 140 kg chiamata My Ami Cargo costa 7.995 sterline.

Per i primi 2.000 clienti che effettuano un ordine, il Double Chevron offre tre mesi di rifornimento gratuita attraverso la rete on-street di Ubitricity. La partnership tra Citroen e l’azienda del gruppo Shell renderà più facile il “pieno” per i proprietari sprovvisti di un parcheggio interno, ha affermato la compagnia.

Citroen Ami: rifornimento a costo zero

Come parte dell’iniziativa Citroen ha anche annunciato un pacchetto di servizi per l’Ami. “My Ami Care” comprende una garanzia estesa del veicolo, una garanzia della batteria e una copertura di guasto a seconda del contratto sottoscritto. I pacchetti saranno disponibili per un periodo di tempo compreso tra i due e i cinque anni di durata e in un primo frangente esclusivamente per chi acquista in contanti.

L’amministratore delegato di Citroen UK Eurig Druce ha definito la Ami una vera innovazione nel trasporto urbano. È un esempio del Costruttore al suo meglio: mobilità elettrica a prezzi accessibili per tutti. Non vedo l’ora di vedere i clienti circolare lungo le strade. Inoltre, My Ami Care assicura la flessibilità necessaria per le specifiche esigenze.

Sulla collaborazione con Ubitricity, Druce ha spiegato di voler fornire una soluzione senza problemi e conveniente per pagare il veicolo. Ciò si sposa con la filosofia di Citroen di fornire agli EV un approccio secondo cui nessun dettaglio va lasciato al caso.

La Citroen Ai è alimentata da una batteria da 5,5 kWh e ha un’autonomia fino a 75 km. La velocità massima è di 28 km/h. È disponibile esclusivamente mediante lo showroom online della Casa, dove gli acquirenti hanno la facoltà di effettuare una richiesta di test drive (che un rivenditore specializzato soddisfa) e inoltrare ordine.

L’auto viene quindi consegnata a casa del proprietario o può essere ritirata dal concessionario. Il tempo di ordinazione attuale è di 14 settimane.

Fonte: Car Dealer Magazine