Fiat e Ram: crescita impetuosa in un importante mercato

Fiat e RAM stanno vivendo un momento molto positivo in Colombia. Questi marchi, che fanno parte del gruppo Stellantis hanno registrato nel mese di agosto una notevole crescita dei loro numeri, rispettivamente del 60 per cento e del 182 per cento. Il motivo non è altro che il debutto dei loro modelli più recenti.

Crescono bene in Colombia Fiat e Ram

Sia Fiat Pulse che RAM 700 sono oggi tra le auto più vendute in Brasile e America Latina. Sono stati creati nella regione, appositamente per la regione, e pensando ai gusti del cliente latinoamericano. Ovviamente, anche i colombiani sono rimasti affascinati da queste vetture.

Per Adriana Casadiego, direttrice di questi marchi in Colombia, questi risultati “rivelano la forza di un’azienda che, nonostante le restrizioni e le carenze di componenti a livello globale, continua ad avanzare per offrire soluzioni di mobilità efficaci e tempestive a ogni colombiano, attraverso un portafoglio di veicoli con incredibili proposte di valore”.

Le zone che hanno registrato il maggior numero di vendite Fiat ad agosto sono state, nell’ordine: Bogotá, Antioquia, Cundinamarca e Valle del Cauca. Per quanto riguarda la RAM, la maggiore preferenza si registra ad Antioquia, Cundinamarca, Bogotá e Norte de Santander.

Un altro dato riportato dalla società è la crescita congiunta dei suoi marchi Dodge, Fiat, Jeep e RAM, stimata ad agosto del 34 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. C’erano un totale di 319 unità con i suddetti modelli in cima alla lista.

Adriana Casadiego ha sottolineato che la clientela può essere serena di fronte al supporto che i veicoli Fiat hanno oggi in Colombia.

Il dirigente ha annunciato il lancio del nuovo programma di fiducia del marchio per i suoi clienti attuali e potenziali. “Fiat è un marchio italiano con una lunga storia che si caratterizza per la sua qualità, oggi con una bassissima percentuale di ingressi in officina per garanzie. E per dare maggiore sostegno, lanciamo il programma ‘Con Fiat Confia’ , con sette punti che cercano di fornire affidabilità al pubblico”, ha evidenziato Casadiego.

