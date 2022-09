Fiat Scudo sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Luton

Lo stabilimento Stellantis di Luton ha ampliato il proprio portafoglio produttivo con l’avvio della produzione del veicolo commerciale leggero Fiat Scudo. Questa produzione supporta la forte domanda registrata fino ad ora per il veicolo di Fiat Professional dopo il suo lancio.

Lo stabilimento Stellantis di Luton avvia la produzione di Fiat Scudo

Questa è la prima volta che i veicoli di Fiat saranno costruiti nel Regno Unito. I veicoli saranno prodotti nel Regno Unito sia con guida a sinistra che a destra per il mercato britannico ed europeo.

Fiat Scudo continuerà anche a essere prodotta a Hordain, in Francia, dove viene prodotta la versione elettrica a batteria e-Scudo per tutti i mercati. Luton continua a costruire derivati ​​a combustione interna di Vauxhall Vivaro, Opel Vivaro, Citroën Jumpy, Citroën Dispatch e Peugeot Expert LCV.

“È un’ottima notizia per lo stabilimento di Luton avviare la produzione del Fiat Scudo, questo significa che ora produciamo tutti i veicoli commerciali leggeri a marchio Stellantis di medie dimensioni sia per il mercato britannico che europeo”, ha affermato il direttore dello stabilimento di Luton, Mark Noble.

Insomma un debutto davvero importante che segna dunque una novità assoluta per la principale casa automobilistica italiana nel Regno Unito. Ricordiamo che originariamente questo furgone doveva essere prodotto in Russia presso lo stabilimento Stellantis di Kaluga ma a causa dello scoppio della guerra in Ucraina Stellantis ha dovuto cambiare i suoi programmi.

FIAT Scudo sarà quindi prodotta nello stabilimento Stellantis di Luton insieme a Vauxhall Vivaro, Opel Vivaro, Citroën Dispatch, Citroën Jumpy e Peugeot Expert. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito della produzione di questo modello nel corso delle prossime settimane.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Panda e Citroen C3 futuro in comune per le due vetture compatte del gruppo Stellantis?