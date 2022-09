Nuova Jeep Compass: debutto nel 2026?

Dal Brasile arriva l’indiscrezione che nel 2026 vedremo una nuova Jeep Compass. Autos Segredos ha scoperto che il SUV sarà il primo ibrido del marchio prodotto nello stabilimento di Pernambuco.

Il 2026 potrebbe essere l’anno di debutto della nuova Jeep Compass

La nuova Jeep Compass sarà venduta anche in, Asia, Europa e Nord America. In Brasile la nuova generazione della Jeep Compass avrà un set ibrido composto dal motore 1.3 Turbo Flex e quello elettrico che fornisce trazione alle ruote posteriori ed è montato sull’assale. Nell’attuale Compass 4xe, l’elettrico fornisce una potenza di 60 CV e una coppia massima di 25,5 kgfm. Con la tecnologia flex, il set avrà una potenza superiore agli attuali 240 CV del set solo benzina.

Sempre dal Brasile si dice che la nuova generazione del SUV di Jeep avrà anche il 2.0 Turbo Flex della famiglia GME con potenza superiore a 200 CV e coppia superiore a 35 kgfm. Questo motore sarà collegato a un cambio automatico a nove rapporti e la trazione sarà 4×4.

Con l’arrivo della nuova generazione di Compass, l’attuale modello resterà in gamma in Brasile ancora per qualche anno anche se potrebbe ottenere un nome leggermente diverso per differenziarsi dal fratello. Proprio per fare spazio al nuovo SUV, Jeep promuoverà il Commander e così, il SUV a sette posti otterrà i motori 1.3 Turbo Flex e 2.0 Turbo Diesel. Il cambiamento avverrà nei prossimi due anni.

Il cambio di design della nuova Jeep Compass sarà completo e includerà la sostituzione della piattaforma Small Wide con la STLA Medium.

Prima del passaggio alla nuova generazione, l’attuale Jeep Compass avrà una nuova versione che farà il suo debutto nel 2024, due anni prima del previsto arrivo della nuova generazione.

Questa Compass avrà un motore 2.0 Turbo Flex GME con potenza stimata superiore a 250 CV e coppia prossima a 40 kgfm. Questo motore sarà collegato a un cambio automatico a nove rapporti e la trazione sarà 4×4.

Questa nuova versione di Jeep Compass sarà posizionata come un’auto sportiva nella gamma dei SUV e sarà una sorta di antipasto in vista della nuova generazione.

Ti potrebbe interessare: Jeep: la Corte d’Appello degli USA dà una seconda chance nel processo contro Mahindra