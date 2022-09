Sainz: “Speriamo di tornare al livello di prima dell’estate”

Carlos Sainz spera che le prestazioni della Ferrari a Zandvoort tornino a quelle che erano prima della pausa estiva. Lo spagnolo ricorda che la Scuderia del cavallino rampante è la squadra più seguita e spera di passare un buon weekend a casa di Max Verstappen.

Sainz si augura che la Ferrari possa ritrovare la forma già in Olanda

“Penso che qui saremo più vicini alla Red Bull di quanto accaduto in Belgio. Dobbiamo tornare al livello che avevamo prima della pausa estiva. Spa è stato un perfetto esempio di come un brutto weekend cambi drasticamente la percezione in F1. Qui crediamo di poter lottare ancora sia per la Pole che per la vittoria “, ha affermato Sainz in conferenza stampa FIA.

“Sto imparando molto gara dopo gara, il team ha prodotto una vettura molto forte. L’obiettivo principale era quello di poter tornare in cima e lottare per le prime posizioni in griglia, ed è un obiettivo che abbiamo raggiunto. Sicuramente ci sono cose che possiamo fare meglio, ma la squadra è solida e il clima è positivo e questo ci permetterà di migliorare anche in vista del prossimo anno dove speriamo di ottenere più vittorie e magari vincere il titolo “, ha aggiunto.

Carlos è ottimista sul fatto che il vantaggio della Red Bull a Spa sia dovuto in parte al circuito. Qui spera di essere più vicino. “La Red Bull ha alzato l’asticella, ma non siamo così lontani come sembra. In Austria avevamo un margine abbastanza ampio, in Francia ho superato Pérez partendo dal fondo della griglia. Probabilmente a Spa avevano un pacchetto migliore per quel circuito, possiamo progredire e imparare dalla fine di una settimana così difficile. Abbiamo fatto 14 gare e in tutte eravamo entro un decimo di secondo sia in gara che in qualifica. Solo una non è andata così. Forse io sono ottimista, ma non credo che vedremo più un divario del genere”.

“Penso che ogni episodio vada valutato da solo. Nelle altre squadre, quando c’è stato un errore strategico, nessuno da esterno lo ha fatto notare. In Ferrari è più difficile. Alla Ferrari hanno preso ottime decisioni strategiche in molte gare, ma solo quelle cattive si distinguono”, ha espresso Carlos per chiudere.

