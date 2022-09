Fiat Toro SUV: sarà questo il suo aspetto? [Render]

Fiat sta sviluppando un nuovissimo SUV basato sul Toro, il suo pick-up compatto, per competere nel segmento dei SUV di medie dimensioni in Brasile. Il futuro Fiat Toro SUV sarà prodotto in Brasile e, salvo sorprese, sarà venduto anche in Argentina e negli altri paesi dell’America latina. Quando? Non c’è ancora una data confermata.

Fiat Toro SUV: un render pubblicato nelle scorse ore immagina così il futuro modello di Fiat

Il nuovo Fiat Toro SUV utilizzerà la piattaforma del pick up Toro e delle Jeep Renegade, Compass e Commander. Come questi sarà prodotto nel polo industriale di Goiana. Nonostante la casa automobilistica torinese non si sia pronunciata in merito, alcune indiscrezioni annunciano il SUV come un modello con tre file di sedili e cioè con spazio per sette passeggeri.

Stellantis ha già un SUV a sette posti prodotto a livello regionale, il Jeep Commander. Tuttavia, ha una posizione di prezzo molto alta per le aspirazioni dei clienti Fiat. E un’opzione a sette posti più accessibile potrebbe essere all’interno della gamma. Così, coesisterebbe anche con la Compass senza competere tra loro.

Nella gamma Fiat, il futuro Fiat Toro SUV si posizionerà al di sopra del Pulse e del Fastback , il SUV coupé già confermato per il mercato argentino nel 2023.

A proposito di questo futuro modello, oggi vi segnaliamo un nuovo render apparso sul web nelle scorse ore realizzato dall’artista digitale e designer virtuale Kleber Silva che ha provato ad immaginare l’aspetto di questo modello tenuto conto di quanto rivelato da alcuni dirigenti della casa italiana che hanno affermato che non si tratterà di un SUV coupé come il recente Fiat Fastback. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno nei prossimi mesi a proposito di questo modello che potrebbe debuttare nel 2024.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat 600: ecco quale potrebbe essere il suo design [Render]