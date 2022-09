Lancia Ypsilon: cosa sappiamo della nuova generazione

Già dal lontano 2017 la gamma a marchio Lancia è stata ridotta alla sola Lancia Ypsilon, ormai esclusivamente venduta in Italia sebbene con ottimi riscontri. La city car del costruttore torinese dovrà aspettare fino al 2024 per trovare effettivamente una sostituta, un nuovo modello che sarà realizzato sulla base che oggi adotta la Peugeot 208; la volontà di Lancia è quella di andare ad inserirsi in un parterre di concorrenti capitanato dalla Mini e dall’Audi A1 che però il costruttore tedesco ha escluso da ogni possibile ed eventuale futuro.

La galassia di marchi Stellantis conta oggi ben 14 costruttori, ovvero un numero che sale a 20 se si considerano anche i sotto marchi professionali e anche le soluzioni di mobilità come Free2Move o Leasys. In questo brulicare di possibilità, non tutti navigano sulla stessa barca. Per il costruttore torinese, la sopravvivenza passa anche dalla necessità di rinnovare ormai definitivamente l’eterna Lancia Ypsilon lanciata già nel 2011, interessata da un restyling per ben due volte: nel 2015 e poi nel 2021.

La Lancia Ypsilon che dal 2017 è quindi riservata esclusivamente alla vendita nel solo mercato italiano, aveva introdotto, per un certo periodo, Oltremanica anche la medesima vettura con lo pseudonimo di Chrysler Ypsilon. Se fino ad ora nulla è stato risparmiato, è chiaro ormai che la Ypsilon dovrà aspettare altri due anni buoni prima di poter godere di un meritato ritiro.

La nuova generazione di Lancia Ypsilon è prevista per il 2024

A partire dal 2024 nuova generazione dell’attesa Lancia Ypsilon sarà proposta in un centinaio di punti vendita in Europa, ovvero in almeno 60 grandi città considerate più alla moda dal management del costruttore torinese. Questa nuova Ypsilon non arriverà totalmente a partire da un comune foglio bianco, ma piuttosto erediterà la piattaforma CMP/e-CMP che è posta già alla base della Peugeot 208, lanciata nel 2019. Una base molto utilizzata in casa PSA poiché funge anche da base per la Peugeot 2008, per la Citroën C4, per la DS 3 Crossback e anche per la Opel Mokka, mentre l’attuale Opel Corsa rappresenta già l’ultima arrivata che si appoggia sulla base della precedente 208.

La futura Lancia Ypsilon, che rientrerà in una lunghezza non di molto superiore ai 4 metri, inizierà la sua nuova carriera con una doppia offerta in termini di motorizzazioni. Dal punto di vista dell’unità endotermica ci sarà il tre cilindri a benzina 1.2 PureTech micro-ibrido mentre l’unità completamente elettrica sarà rappresentata dal propulsore capace di 136 cavalli di potenza.

Dal 2026 la Lancia Ypsilon punterà invece soltanto sull’attesa variante elettrica. Questa conviverà con un SUV di Segmento D, con lunghezza complessiva nell’ordine dei 460 centimetri, oggi noto con l’iconica denominazione di Aurelia. Infine, nel 2028, una compatta 100% elettrica, probabilmente denominata Delta, con una lunghezza inferiore ai quattro metri e mezzo, completerà l’approccio iniziale alla nuova gamma che prenderà vita sotto la nuova gestione di casa Stellantis.