Ram: a marzo mostrerà un pickup di medie dimensioni ai concessionari?

I concessionari di Ram che chiedono di avere anche pickup di medie dimensioni potrebbero presto vedere come potrebbe apparire il futuro modello. Il CEO di Ram Mike Koval Jr. ha detto alla stampa americana durante il salone dell’auto di Detroit che sta pensando di mostrare una versione concept del modello più piccolo alla riunione dei concessionari del marchio a marzo, la prima dal 2015.

A marzo 2023 Ram mostrerà il nuovo pickup medio ai suoi concessionari

Il mercato dei pickup in precedenza si era concentrato sul mercato dei modelli più grandi con molteplici variazioni, ma i concorrenti di Stellantis hanno spinto nei segmenti più piccoli e entry-level avendo tagliato le berline. Ford Motor Co. ha il Ranger e ora il compatto Maverick, lanciato lo scorso anno. General Motors Co. ha la GMC Canyon di medie dimensioni e la Chevrolet Colorado.

Ram mostrerà una versione concept del suo pickup 1500 completamente elettrico a novembre a Los Angeles. Una versione di produzione arriverà nel 2024. La casa automobilistica costruisce il pickup di medie dimensioni Jeep Gladiator ispirato al fuoristrada Wrangler a Toledo, Ohio. Il Gladiator ha mostrato le opportunità che ci sono in quel segmento, ha detto Koval.

La società ha avuto l’ultima volta un pick-up di medie dimensioni negli Stati Uniti nel 2011, quando il Dodge Dakota è stato interrotto a causa del calo delle vendite. L’azienda da anni ha affermato che sarebbe rientrata nel segmento, ma il ritorno deve ancora concretizzarsi.

Ram ha anche recentemente affermato che prevede di produrre un pickup compatto 1200 in uno stabilimento in Brasile per il Sud America. “Mi piacerebbe portarlo qui”, ha detto Koval, ma ha notato che ci sono problemi da superare per i dazi e per ottenere l’approvazione normativa di omologazione per vendere il 1200 negli Stati Uniti.

Il primo veicolo completamente elettrico di Ram sarà il furgone commerciale ProMaster in arrivo nel 2023 con Amazon.com Inc. come primo cliente. Inoltre Koval afferma che sta esaminando i modi in cui il marchio potrebbe essere in grado di sfruttare i furgoni più piccoli prodotti dai marchi fratelli Citroën, Fiat e Peugeot in Europa.

Koval ha aggiunto che continua a cercare modi per aumentare la produzione del più grande ProMaster presso lo stabilimento di assemblaggio di Saltillo in Messico, oltre a esaminare la possibilità di costruirlo e importarlo dall’Italia o dalla Polonia.

Ti potrebbe interessare: Ram Classic arriva in Brasile con prezzi da 66.000 euro