Nuova Alfa Romeo MiTo: il Biscione riporterà in vita il mitico modello?

Nuova Alfa Romeo MiTo è uno di quei modelli di cui si parla puntualmente per quanto riguarda lo storico marchio milanese da quando si è saputo della fusione di Fiat Chrysler Automobiles con PSA Groupe e la conseguente nascita nel mese di gennaio del 2021 del gruppo Stellantis guidato dal CEO Carlos Tavares.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo MiTo che però difficilmente tornerà

A proposito di una nuova Alfa Romeo MiTo, la verità è che difficilmente rivedremo questa auto in futuro nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Questo in quanto il nuovo numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato sembra avere altre idee a proposito del rilancio del brand premium di Stellantis che punta a diventare un marchio globale ed in quanto tale lancerà sul mercato solo ed esclusivamente auto che possano avere mercato in tutto il mondo e non solo in alcuni continente come appunto accadrebbe con una nuova generazione di MiTo.

Nonostante ciò sul web si continua a fantasticare su questa auto e molti si domandano quale potrebbe essere eventualmente l’aspetto di un simile modello nel caso in cui alla fine Alfa Romeo decida realmente di riportarla sul mercato dopo l’addio del 2018.

E’ questo il caso del render che vi proponiamo di jjodry che prova ad immaginare l’aspetto di questo ipotetico modello. Come appare evidente l’auto tornerebbe nelle vesti di supermini elettrica a 5 porte come del resto viene suggerito da alcune voci provenienti dal Regno Unito che però a nostro avviso non sono veritiere. Ma come si dice in questi casi la sperenza è l’ultima a morire. Sono in tanti infatti i fan di Alfa Romeo che sperano che nella gamma del Biscione possa trovare spazio anche una vettura di questo tipo che potrebbe riavvicinare i giovani al marchio milanese.

