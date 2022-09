Binotto non è il primo che dovrebbero sostituire, secondo Coulthard

David Coulthard crede che se la Ferrari debba licenziare qualcuno, questo non dovrebbe essere Mattia Binotto. L’ex pilota di Formula 1 ritiene che il manager non sia direttamente responsabile degli errori della sua scuderia e che i cambiamenti piuttosto dovrebbero riguardare i responsabili di ogni reparto in cui si sono verificati questi errori.

Lo scozzese crede che se qualcuno nella squadra deve andare, non dovrebbe essere Binotto. “In realtà è piuttosto calmo in quello che a volte può essere un ambiente delicato. Presumo che non sia lui a decidere la strategia o sia il responsabile dell’affidabilità del motore ha detto l’ex pilota in alcune dichiarazioni rilasciate a Channel 4.

“Sì, è il capo della squadra e deve prendere decisioni strategiche sulle persone che controllano quei dipartimenti. Queste sono le decisioni che vorrei vedere cambiate in qualche modo prima di sostituirlo”, ha aggiunto Coulthard.

Negli ultimi anni e anche adesso, Binotto ha insistito sul fatto che la Ferrari non ha bisogno di modifiche, ma solo di un periodo di adattamento. Il boss della Ferrari ricordava quanto era giovane la sua organizzazione, riferendosi al poco tempo in cui avevano lavorato insieme, e chiedeva pazienza. Tuttavia, dopo Monza, la situazione è cambiata e Mattia ha cominciato a riconoscere che alcuni cambiamenti sono necessari. Dunque cresce la curiosità di capire quello che in effetti accadrà all’interno del team del cavallino rampante nei prossimi mesi.

“Non dobbiamo cambiare le persone, ma dobbiamo cambiare alcune cose. Il modo in cui comunichiamo, il modo in cui prendiamo le nostre decisioni… alcuni cambiamenti sono necessari”, ha detto Binotto a Sky F1.

