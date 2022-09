Ferrari Purosangue: online il configuratore del SUV

Ferrari Purosangue 2023 è finalmente arrivato, dopo anni di teaser e foto spia. Sebbene si tratti del primo veicolo a quattro porte del marchio, il Purosangue mantiene gli attributi chiave del marchio come un V12 aspirato e ad alta velocità con un lungo cofano e l’abitacolo molto vicino nello stile a quello delle recenti Gran Turismo del marchio.

Online il configuratore ufficiale di Ferrari Purosangue: migliaia di combinazioni possibili

A proposito di Ferrari Purosangue, segnaliamo che da alcune ore è online il configuratore ufficiale per il SUV. Lo strumento di visualizzazione consente di rivestire la vettura in uno dei 24 colori, un’opzione tra sei design di ruote e cinque colori di pinza e selezionare tra 27 diversi interni (tra cui pelle, Alcantara o tappezzeria semi-anilina). Insomma i clienti del cavallino rampante avranno migliaia e migliaia di potenziali combinazioni per allestire il proprio crossover Ferrari.

Chi non è soddisfatto delle esclusive tonalità Ferrari come Rosso Corsa, Giallo Modena o Blu Tour De France, potrà anche scegliere dal portafoglio storico della casa automobilistica. Inoltre, un disclaimer sul sito suggerisce che il proprio rivenditore Ferrari locale potrebbe essere in grado di aiutare il cliente a personalizzare ulteriormente la propria Purosangue, possibilmente con colori di vernice e rivestimenti non elencati nel configuratore online.

Sfortunatamente, come tutti gli strumenti fai-da-te Ferrari, il configuratore non include i prezzi. La famosa casa automobilistica ha confermato che Ferrari Purosangue partirà da 390 mila euro quando arriverà nei mercati europei, ma siamo fiduciosi che il prezzo aumenterà notevolmente una volta che le opzioni di vernice speciali, finiture interne, scarichi sportivi, le parti esterne in fibra di carbonio e le pinze dei freni colorate saranno aggiunte al mix.

