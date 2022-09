Briatore: “La Ferrari rovina tutto in ogni gara”

Flavio Briatore critica la Ferrari rea di commettere troppi errori rovinando ogni gara a cui prende parte. Nel corso di una breve dichiarazione rilasciata ad Auto Bild, l’ex boss del team Renault dopo la gara nel paddock di Monza non è stato particolarmente comprensivo con la scuderia del cavallino rampante. Il manager italiano ha dichiarato: “È incredibile come la Ferrari riesca a rovinare tutto in ogni gara”. Ricordiamo che a Monza Charles Leclerc che partiva dalla pole non è riuscito a tramutare ciò in una vittoria che invece è andata ancora una volta a Max Verstappen.

Flavio Briatore dopo il Gran Premio di Monza critica la Ferrari per le strategie discutibili

Ricordiamo che sono ormai davvero tanti gli errori della Ferrari in questa stagione. Basti ricordare solo gli ultimi e cioè a Zandvoort quando il pit stop di Carlos Sainz è durato un’eternità a causa della mancanza di una ruota e anche a Monza la decisione del pit stop è sembrata a molti come una cosa illogica. In realtà, il team principal della scuderia difende la sua scelta. “E’ stata la decisione giusta”, sottolinea Mattia Binotto, capo del team Ferrari.

Flavio Briatore però non sembra pensarla alla stessa maniera. A dire il vero sono in tanti ormai a rimanere perplessi delle decisioni prese dalla scuderia del cavallino rampante che quest’anno ha penalizzato in diverse occasioni i suoi due piloti.

Ricordiamo che sempre in occasione del Gran Premio di Monza, il Presidente della Ferrari John Elkann ha dato fiducia a Mattia Binotto e al suo staff anche se ha sottolineato come la scuderia commetta ancora troppi errori per poter competere per il mondiale di F1.

