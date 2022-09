Jeep Commander registra vendite record in Brasile

Le vendite di SUV e crossover di medie e grandi dimensioni sono diminuite per il 2° mese consecutivo in Brasile ad agosto. Secondo i dati ufficiali Fenabrave, sono state 17.527 le unità immatricolate, un risultato inferiore del 2,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 (17.991). In un contesto simile si registra un risultato record per il SUV a tre file Jeep Commander.

Il SUV ottiene il suo miglior mese di sempre ad agosto

Tra i modelli più grandi Jeep Commander è stato quello che ha venduto più unità ad agosto per un totale di 2.338 unità immatricolate. Si tratta del suo nuovo record di vendite. Inoltre il SUV di Jeep ha completato il suo 9° mese consecutivo ai vertici con oltre il 47 per cento di quota di mercato. La rivale più vicina, la Toyota SW4 (1.221) ha registrato quasi la metà delle immatricolazioni.

Insomma sembra che Jeep sia pronta a festeggiare un altro successo commerciale dopo Jeep Renegade e Compass. A proposito di Compass, con quasi 900 unità in più nelle ultime settimane, la Jeep Compass (5.284) ha aumentato il suo vantaggio sulla Toyota Corolla Cross (3.250) a oltre 2.000 unità. Volkswagen Taos (1.667) ha completato il podio con il suo risultato migliore nel 2022 e il 2° migliore dal suo lancio (1.682 unità a ottobre/21).

Sempre a proposito di Jeep Commander ricordiamo infine che nei giorni scorsi abbiamo saputo che dopo aver debuttato in paesi come Brasile, Argentina e India, il SUV di Jeep volerà ancora più lontano e raggiungerà un altro importante mercato internazionale: il Giappone. Lì, il SUV sarà lanciato nei prossimi mesi ed è già stato annunciato sul sito ufficiale del marchio. In questa maniera la casa americana di Stellantis spera di incrementare ulteriormente le sue immatricolazioni nel paese del Sol Levante.

