Alfa Romeo: con Imparato e Mesonero Stellantis fa sul serio

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la voce secondo cui il famoso designer Alejandro Mesonero-Romanos avrebbe detto addio al gruppo Renault dove era approdato meno di un anno fa occupandosi delle nuove auto di Dacia per andare in Stellantis. In particolare si dice che l’ex capo del design di Seat e Cupra, protagonista dello sviluppo di modelli fondamentali per il rilancio della casa automobilistica spagnola possa approdare in Alfa Romeo.

Alfa Romeo: dopo Imparato arriva Mesonero con Stellantis che sembra fare sempre più sul serio

Si tratterebbe del secondo grande colpo per Alfa Romeo dopo la nomina ad amministratore delegato dell’ex numero uno di Peugeot Jean-Philippe Imparato. Tra l’altro, queste due novità rappresentano un altro indizio del fatto che il nuovo gruppo Stellantis punta forte sul rilancio di Alfa Romeo.

Alejandro Mesonero-Romanos è stato il design director di SEAT dal 2012 al 2020, quando è tornato nel gruppo Renault per mano del suo nuovo CEO Luca de Meo. E nel gennaio 2021 è stato nominato direttore del design di Dacia. Tuttavia, il designer madrileno lascerà ufficialmente il gruppo Renault il prossimo maggio. Secondo l’Argus, il marchio rumeno avrebbe confermato la sua partenza. Dacia avrebbe già informato ufficialmente i team di progettazione del gruppo il 9 aprile che Alejandro avrebbe lasciato Dacia e il gruppo Renault.

Di Imparato abbiamo già parlato in abbondanza negli scorsi mesi. Si tratta del protagonista del rilancio del marchio Peugeot a livello globale. Il fatto che Carlos Tavares lo abbia scelto per Alfa Romeo è la conferma che i piani di Stellantis per il futuro mettono Alfa Romeo al centro di tutto. L’ingaggio di Mesoneros dunque sarebbe solo l’ulteriore conferma che in futuro tante nuove Alfa Romeo faranno parte della gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ti potrebbe interessare: Dacia: il designer Alejandro Mesonero all’Alfa Romeo?

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI