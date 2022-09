Alfa Romeo: futuro nelle corse americane dopo l’addio alla Formula 1?

Alfa Romeo potrebbe rivolgere la sua attenzione all’America una volta che lascerà la Formula 1 alla fine del prossimo anno. Con il team svizzero Sauber che farà coppia con Audi a partire dal 2026, il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha confermato a Monza che la casa automobilistica italiana abbandonerà i suoi diritti di denominazione dopo il 2023.

Alfa Romeo dopo la F1 potrebbe entrare nel mondo delle corse americane

Imperato è stato visto in pista a Monza per il GP d’Italia dove ha attribuito al defunto presidente della Ferrari Sergio Marchionne il merito per la “eccezionale” collaborazione Sauber-Alfa Romeo. “Il ritorno sull’investimento è il più alto nel paddock”, ha detto il numero uno della casa automobililistica del Biscione a La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda ciò che verrà dopo per l’Alfa Romeo in termini di attività automobilistiche, Imperato non è sicuro. “In questa situazione con il riscaldamento globale e una guerra che si svolge a solo un’ora e mezza di volo da Monza, saremmo degli idioti a fare progetti per i prossimo cinque anni”, ha detto.

“Al momento lasciamo aperte varie opzioni”, ha aggiunto l’amministratore delegato di Alfa Romeo, rifiutandosi in particolare di escludere la speculazione che una collaborazione con la Indycar potrebbe essere la prossima. “Tutte le opzioni sono sul tavolo”, ha ripetuto il numero uno dello storico marchio del Biscione che il gruppo Stellantis intende rilanciare nel corso dei prossimi anni.

Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi. Quello che sembra comunque abbastanza sicuro è che in un modo o nell’altro la casa milanese continuerà ad essere presente nel mondo del motorsport che del resto ha sempre avuto un ruolo importante nella storia del marchio.

