Ferrari Challenge: primi campioni incoronati a Sonoma

La tappa nordamericana del Ferrari Challenge ha incoronato il suo primo campione della stagione 2022 quando Tony Davis ha sfruttato un secondo posto per coronare un’incredibile serie di 10 podi in 12 gare per essere il campione della categoria Coppa Shell Am.

Nel frattempo, il resto del gruppo del Challenge guarderà a Imola per assicurarsi le posizioni in campionato dopo un fantastico weekend al Sonoma Raceway.

Ferrari Challenge: la gara di Sonoma porta i primi campioni della stagione 2022

Roberto Perrina di Ferrari di Seattle ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale nel suo unico weekend del Ferrari Challenge 2022 in una relazione combattuta con l’eventuale secondo classificato Jeremy Clarke di Ferrari of Beverly Hills.

Clarke si è assicurato la pole position all’inizio della giornata mentre Perrina è stato in grado di assumere il comando, tenendo duro per il resto dei 30 minuti di gara e vincendo per due decimi di secondo.

Martin Burrowes di Ferrari of Quebec ha ottenuto un podio a sorpresa dopo essersi qualificato un po’ più indietro, ma ha fatto progressi per tutta la gara nonostante la natura intrinsecamente difficile del circuito di Sonoma per i sorpassi.

Nel frattempo, il contendente al campionato Jason McCarthey di Wide World Ferrari ha subito una battuta d’arresto nella sua carica per il secondo titolo consecutivo dopo aver scelto di partire dal fondo della sua categoria e montare la gomma fresca dopo una foratura in qualifica.

Anche se aveva un vantaggio sulle gomme e alla fine ha fatto progressi, la natura stretta del circuito ha smussato i suoi progressi e alla fine è arrivato quinto.

Dylan Medler ha conquistato la sua seconda vittoria nella categoria Am

Nella categoria Am del Trofeo Pirelli, è stata una ripetizione per Dylan Medler di The Collection che ha conquistato la sua seconda vittoria in assoluto al Ferrari Challenge in altrettanti giorni. Medler si è chiaramente legato a una superficie altrimenti scivolosa che ha infastidito molti piloti in campionato.

Più indietro, Todd Coleman di Ferrari of Denver si è assicurato il secondo posto davanti ad Aaron Weiss di Ferrari of Central New Jersey al terzo posto. Una dura battaglia per le prime posizioni Am ha visto molti piloti utilizzare ogni pannello della carrozzeria della loro Ferrari 488 Challenge Evo per spingere i loro avversari in una posizione svantaggiata, con le cicatrici della battaglia ben evidenti alla fine dei 30 minuti di gara.

Justin Rothberg di Ferrari of Palm Beach si è assicurato la vittoria domenica al Sonoma Raceway. Per la seconda volta in altrettanti giorni le gare di categoria Coppa Shell sono state interrotte da una bandiera rossa in quanto tre vetture sembravano trovare le barriere quasi contemporaneamente, anche se in curve diverse.

I direttori di gara hanno deciso di interrompere la gara mentre veniva effettuata la pulizia per massimizzare le opportunità competitive per i piloti. Omar Balkissoon di Ferrari of Ft Lauderdale ha colto l’occasione e si è assicurato il suo primo podio nella categoria dalla gara di apertura della stagione in Texas sei mesi prima mentre Brent Holden di Ferrari of Newport Beach è tornato sui festeggiamenti del podio con un terzo posto.

Nella categoria Am della Coppa Shell, Michael Mathes di Ferrari of Central New Jersey si è assicurato la vittoria domenica dopo aver fatto la sua prima apparizione sul podio nella gara di sabato. È stato seguito dal neo incoronato campione di classe Coppa Shell Am Tony Davis che ha chiuso con due secondi di ritardo.

I due si sono impegnati in una battaglia campale per il comando della gara nelle prime fasi e su entrambi i lati della bandiera rossa fino a quando Rothberg è stato capace di passare con un ottimo passaggio. Infine, Dan Cornish di Ferrari of Austin si è assicurato il suo ritorno sul podio con un terzo posto.