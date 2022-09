Ferrari Purosangue: a due giorni dal debutto nuove immagini del SUV

Mancano solo due giorni al lancio della nuova Ferrari Purosangue. Dopo quasi 4 anni di attesa, la casa automobilistica del cavallino rampante è finalmente pronta per mostrare al mondo intero il suo nuovo FUV. In altre parole, il Ferrari Utility Vehicle. Nei giorni scorsi per addolcire l’attesa, la Casa di Maranello ha pubblicato un nuovo teaser che ci ha fornito la possibilità di ascoltare il motore V12 che sarà sotto il cofano del futuro Purosangue.

Ecco le ultime foto spia di Ferrari Purosangue a poche ore dal debutto

A proposito di Ferrari Purosangue, nelle scorse ore sono emerse sul web nuove foto spia ora che mancano meno di 24 ore al suo debutto ufficiale che avverrà il prossimo 13 settembre. Le immagini che vi mostriamo in questo articolo sono state realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate su Facebbok da Walter Vayr.

Dai pochi dettagli rilasciati finora, sappiamo che avrà sospensioni pneumatiche e trazione integrale mentre sarà realizzato su una piattaforma progettata per ospitare un propulsore ibrido. Il successore spirituale della FF/GTC4Lusso utilizzerà una trasmissione automatica a doppia frizione e offrirà un interno a quattro posti con più spazio rispetto alle altre super car del cavallino rampante.

Ricordiamo che la Ferrari è in ritardo per quanto riguarda la moda dei SUV poiché la sua Purosangue dovrà affrontare una forte concorrenza proveniente da rivali del calibro di Aston Martin DBX e Bentley Bentayga. La McLaren ha evitato di percorrere questa strada fino ad ora, ma il nuovo CEO di Woking è aperto all’idea di una supercar a ruote alte.

L’elenco dei marchi di fascia alta senza un SUV nella propria gamma continua a ridursi ogni anno che passa. Dopo la sua attesissima anteprima mondiale la prossima settimana, la Ferrari Purosangue sarà nelle mani dei primi clienti nel corso dei primi mesi del 2023.

