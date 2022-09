John Elkann sulla Ferrari: “Fiducia a Binotto ma ancora troppi errori”

La Ferrari ha inizialmente dimostrato di poter lottare per il Campionato Piloti e Costruttori in questa stagione, presentandosi con la sua monoposto F1-75 che ha due dei migliori piloti sulla griglia di F1 per pilotarla.

Ferrari: ecco cosa ha detto il presidente John Elkann

Ma con l’avanzare della stagione, la scuderia del cavallino rampante è tornata alle vecchie abitudini commettendo errori di strategia, affidabilità, oltre a un paio di errori di Charles Leclerc, il pilota che sembrava poter guidare il mondiale mentre il compagno di squadra Carlos Sainz ha lottato all’inizio per abituarsi alla Ferrari F1-75.

Di conseguenza, Max Verstappen ora guida il campionato con 109 punti su Leclerc nella classifica piloti mentre la Red Bull supera la Ferrari di 135 punti nella classifica Costruttori, poiché l’olandese sembra avere una mano sulla sua seconda corona di F1.

John Elkann, Presidente della Ferrari noto per il suo approccio disinvolto, ha riflettuto sulla stagione della Scuderia fino ad ora, affermando di non essere soddisfatto, nonostante abbia ancora “grande fiducia” in Mattia Binotto.

Parlando alla Gazzetta Dello Sport , Elkann ha dichiarato: “Apprezziamo tutto ciò che lui e tutti i nostri ingegneri hanno fatto, ma non c’è dubbio che il lavoro a Maranello, al box, al muretto e al volante deve migliorare.”

Tuttavia Elkann attribuisce a Binotto e al suo team il merito di aver ottenuto una svolta nelle prestazioni, il che è giusto, in quanto la F1-75 ha dimostrato di essere una delle migliori monoposto arrivate da Maranello negli ultimi anni.

Elkann rimane positivo sul fatto che la Ferrari vincerà un campionato secondo le normative vigenti e prima del 2026 afferma, salutando la grande coppia di piloti che il team ha in Leclerc e Sainz.

Elkann sarà nel box del team Ferrari per la gara di casa del team a Monza, con la scuderia che ha lanciato dei segnali che mostrano che potrebbe avere la possibilità di vincere davanti ai suoi Tifosi mostrando una discreta velocità nelle FP1 e FP2 mentre Verstappen è pronto a prendere una penalità in griglia a causa del cambio di motore.

