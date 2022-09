Citroen: oltre 45.200 immatricolazioni registrate in Italia nel 2022

Arrivano ottime notizie per Citroen dall’Italia. La casa automobilistica transalpina che fa parte del gruppo Stellantis ha registrato anche nel mese di agosto che si è concluso da poco ottimi risultati di vendita nel nostro paese. Con più di 45.200 unità consegnate ai suoi clienti da inizio 2022, tra vetture e veicoli commerciali, anche ad agosto la divisione italiana del marchio francese conferma gli ottimi risultati commerciali fin qui ottenuti e ottiene una quota del 4,7 per cento grazie anche all’ottimo risultato di agosto quando la casa francese è stata capace di raggiungere una quota del 5,1 per cento.

Citroen ottimi risultati ad agosto e in tutto il 2022 in Italia

Tra le auto, continua ancora il successo commerciale della Citroën C3, la vettura più popolare tra quelle presenti nella gamma del marchio transalpino in agosto ha raggiunto la seconda posizione nel suo segmento mentre da inizio anno si conferma al terzo posto. Anche nel mercato complessivo la entry level della gamma di Citroen risulta terza da inizio anno.

Prosegue il successo della piccola Citroën Ami 100 per cento ëlectric. Il quadriciclo elettrico sin dal primo mese di questo 2022 si è sempre mantenuta al primo posto nel suo segmento. Per quanto riguarda i Veicoli Commerciali, ottime notizie ad agosto. Il mese scorso la casa di Stellantis ha raggiunto la terza posizione con una quota di mercato dell’8,2 per cento. Se invece consideriamo il 2022 nel suo insieme Citroën si mantiene al quinto posto nel ranking delle case automobilistiche con una quota del 6,3 per cento.

Insomma si tratta indubbiamente di risultati lusinghieri per la casa automobilistica francese che spera anche nei prossimi mesi di proseguire nella stessa maniera il suo percorso all’interno del mercato auto italiano in cui il brand di Stellantis sembra potersi togliere parecchie soddisfazioni.

