Ferrari Purosangue: ufficiale il debutto il 13 settembre [Teaser]

Ferrari da pochi minuti ha condiviso una foto teaser apparentemente misteriosa, con cui ha annunciato la data ufficiale di debutto di Ferrari Purosangue. Il primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante sarà svelato martedì prossimo.

Il 13 settembre ufficiale il debutto del SUV Ferrari Purosangue

Nella foto sopra si vedono solo due fari, ma grazie ad un piccolo suggerimento della Ferrari abbiamo scoperto che c’è altro da vedere nella foto. Aumentando la luminosità dell’immagine compare l’annuncio ’13 settembre 2022 #FerrariPurosangue’. Martedì prossimo la casa automobilistica di Maranello toglierà finalmente il velo sul modello di cui si parla già da molto tempo.

La Ferrari Purosangue sarà il primo modello a ruote alte della Ferrari. Probabilmente non sarà un SUV a tutti gli effetti, piuttosto una berlina rialzata in stile GT nello spirito di FF e GTC4Lusso, ma con una carrozzeria leggermente più alta e un’altezza da terra accettabile per una Ferrari.

Diciamo che una idea del design di questo modello la abbiamo già da un po’ e più precisamente da quando sono apparse sul web le prime immagini di una unità di prova mimetizzata con carrozzeria definitiva, ma anche grazie ad alcune immagini che sono state scattate dentro la fabbrica di Maranello. Inoltre la stessa Ferrari ha condiviso nei mesi scorsi alcuni teaser della parte anteriore della Purosangue e quel muso corrisponde all’auto che è stata già fotografata di nascosto in fabbrica.

Finalmente tra pochi giorni tutti i dubbi su Ferrari Purosangue saranno superati. Sapremo finalmente quali saranno le caratteristiche di questa auto, le prestazioni e la gamma dei motori. La sua commercializzazione avrà inizio nei primi mesi del prossimo anno. I prezzi saranno resi noti non appena partiranno le vendite del SUV.

