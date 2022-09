Sainz vuole “godersi” Monza, anche se “Red Bull sarà forte”

Carlos Sainz gareggerà questo fine settimana nel suo secondo Gran Premio d’Italia come pilota della Scuderia Ferrari, e lo spagnolo vuole godere di questo privilegio. Sa che le Red Bull saranno forti lì, ma vuole almeno combattere.

Sainz non vede l’ora di correre a Monza

La cattiva notizia per il pilota spagnolo è che tutto fa pensare a una possibile penalità, per il montaggio di un nuovo propulsore, a Monza . Non è lo scenario ideale, ma è meglio che essere penalizzati a Singapore o in Giappone, per esempio. Carlos va però al Gran Premio d’Italia con un approccio diverso: godersi un weekend speciale con i ‘tifosi’ in un anno in cui hanno una vettura competitiva.

Sainz ha dichiarato che a Monza lui e il suo team vivranno un fine settimana davvero incredibile. Questo secondo lui è il miglior scenario che un pilota può vivere. Non vede dunque l’ora di godersi il tutto pur essendo consapevole dell’enorme pressione che lui e la Ferrari vivranno nei prossimi giorni.

“Correrò per la Ferrari a Monza, con una macchina competitiva, quindi lo apprezzo e mi divertirò molto di più. Questo sarà il mio obiettivo e poi vedremo come andrà il weekend e come si comporterà la macchina, ha aggiunto.

Ovviamente Carlos Sainz non andrà solo a godersi l’atmosfera di Monza, ovviamente. Il madrileno sa che sarà un weekend difficile contro la Red Bull, ma spera di rendere loro la vita un po’ più difficile che a Spa-Francorchamps.

“Dopo Spa, se c’è una pista simile, con assetti simili, è Monza, vero? Sappiamo che lì andranno forte, ma questo non significa che non possiamo reagire e almeno rendere loro la vita un po’ più difficile a Monza.” ha detto lo spagnolo per concludere.

