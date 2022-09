Sainz: “Tutto quello che poteva andare storto è andato storto”

Il Gran Premio d’Olanda non è stato sicuramente positivo per Carlos Sainz. Il madrileno ha avuto due brutti pit stop che gli sono costati molto e assicura che nulla è andato come previsto. Sainz è partito terzo a Zandvoort e, insieme a Leclerc, la Ferrari ha avuto buone possibilità di tenere testa a Verstappen. Ma la gara di Sainz non è andata come previsto e lo spagnolo ha dovuto affrontare diverse battute d’arresto.

Carlos Sainz estremamente scontento di come sono andate le cose per lui in Olanda

“Male, molto male. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto”, ha assicurato il pilota Ferrari a fine gara. “Abbiamo avuto un brutto ritmo nel primo stint, lo stop è stato pessimo”, ha commentato.

Quando Sainz è entrato per effettuare la prima sosta, mancava una gomma, cosa che ha causato un pit stop della durata di 12,7 secondi e Sainz ha perso quattro posizioni. “Bisogna analizzarlo e capire perché mi hanno chiamato ai box molto tardi e non erano pronti”, ha assicurato.

Successivamente, dopo la sua terza sosta, Sainz ha ricevuto una penalità di cinque secondi per ‘manovra pericolosa’, cosa che il madrileno non ritiene corretto perché costretto a frenare. “Ho dovuto fermarmi per non colpire un meccanico McLaren, che aveva il cric”, ha spiegato.

Il pilota della Ferrari ha assicurato che la squadra dovrà analizzare tutto quello che è successo oggi e fare un passo avanti per Monza, il suo Gran Premio di casa. “Dopo oggi, non sono preoccupato, ma non mi è piaciuto come è andata la gara”, ha detto. ” Dobbiamo migliorare un paio di cose per Monza, perché la Red Bull e la Mercedes stanno andando bene”, ha aggiunto per chiudere.

