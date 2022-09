Jeep: un teaser anticipa un nuovo veicolo elettrico

Jeep terrà l’evento 4xe Day l’8 settembre e sembra che la società stia anticipando un nuovo EV o forse addirittura due. Mostrato brevemente in un breve video teaser, che presenta in primo piano le versioni 4xe di Grand Cherokee e Wrangler, uno dei modelli misteriosi presenta una griglia a sette slot con bordi illuminati.

Jeep mostra un misterioso modello elettrico in un nuovo video teaser

Mentre l’azienda rimane a bocca chiusa, il modello non sembra essere la Jeepster EV che è stata spiata senza veli in più di una occasione negli scorsi mesi. Questo è subito evidente in quanto il modello nel video teaser ha slot più squadrati con accenti illuminati.

Il video mostra anche la parte posteriore di un misterioso SUV, che a prima vista sembra un Wrangler 4xe. Tuttavia, un’ispezione più ravvicinata rivela luci posteriori diverse e una maniglia del portellone più minimalista. Non è chiaro quale sia il modello, ma ha alcune somiglianze con l’ EV che era stato anticipato l’anno scorso.

Quel particolare veicolo elettrico dovrebbe utilizzare la piattaforma STLA Large e presentare un design squadrato. A quel tempo, Ralph Gilles lo descrisse come un “veicolo fuoristrada Jeep a zero emissioni”. Mentre rimangono una serie di domande, sembra che il 4xe Day di Jeep sarà pieno zeppo di annunci.

Ricordiamo che Jeep nei prossimi anni lancerà diverse auto elettriche come anticipato dai suoi dirigenti nei mesi scorsi. Il primo ad arrivare sarà Jeepster che sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP. A seguire però dovrebbero arrivare numerosi altri modelli e probabilmente domani avremo una sorta di anteprima di quello che ci aspetta a proposito del futuro della casa automobilistica americana di Stellantis.

