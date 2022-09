Jeep Jeepster: il prototipo del SUV immortalato di nuovo [Foto spia]

Jeep Jeepster dovrebbe essere il nome del nuovo modello di Jeep, futura entry level della gamma della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.

Questa auto sarà presentata ufficialmente in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Parigi, evento che si terrà intorno alla metà del prossimo mese di ottobre.

Ci sono però grosse probabilità che il veicolo possa venire rivelato in anteprima il prossimo 8 settembre in occasione del Jeep 4xe Day che si terrà proprio in quella data.

Nuove foto spia di Jeep Jeepster che potrebbe essere svelata l’8 settembre

A proposito di Jeep Jeepster, segnaliamo che sul web nelle scorse ore sono trapelate nuove foto spia del prototipo camuffato di quella che sembra essere la versione con motore a combustione del futuro SUV compatto. Queste immagini sono state realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sul web da Walter Vayr.

Jeep Jeepster o come si chiamerà questa vettura sarà prodotta in Polonia a Tychy nello stabilimento di Stellantis insieme ai SUV compatti di Fiat e Alfa Romeo. La vettura nascerà sulla piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e avrà una lunghezza intorno ai 415 cm.

Le immagini senza veli di questa auto sono trapelate già in più di una occasione e quindi non ci sono più molti misteri su quelle che saranno le sue caratteristiche estetiche.

Questa sarà la prima auto elettricha di Jeep è c’è molto curiosità di conoscere le soluzioni che Jeep adotterà per questo suo modello a cui poi seguiranno numerosi altri EV nel corso dei prossimi anni. Vedremo dunque cos’altro trapelerà a proposito della nuova Jeep Jeepster nel corso dei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass 4xe a 299 euro al mese con un anno di ricariche incluso