Jürgen Klopp riceve la sua nuova Opel Astra Plug-in Hybrid [Video]

La nuova Opel Astra Ibrida Plug-in ha un nuovo cliente. Come al solito Jürgen Klopp, famoso allenatore di calcio va dritto al punto: “Wow, eccola!” L’ambasciatore Opel, già con una lunga storia di collaborazione con il marchio, ha fortemente sostenuto la nuova generazione di questa compatta sin dalla sua anteprima mondiale lo scorso autunno. E ora, come si vede nel video, un felice Jürgen Klopp ha appena ricevuto la sua nuova Opel Astra ibrida plug-in nel suo “ufficio” a Liverpool, in Inghilterra.

La nuova Opel Astra Ibrida plug-in consegnata a Jürgen Klopp

Con la nuova Astra ibrida plug-in, Klopp entra in una nuova era. “Questo è il mio debutto nella mobilità elettrica… Adesso guido in modalità elettrica, ed è molto emozionante!” esclama il due volte vincitore del premio “Best FIFA Men’s Coach”. Con una potenza combinata di 133 kW/180 CV e una coppia massima di 360 Nm, la nuova vettura offre buone prestazioni unite a consumi ed emissioni nel ciclo combinato WLTP: 1,1 l/100 km ed emissioni di CO2 di 26 -24 g/km.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi e può percorrere fino a 60 km senza emissioni locali alimentate esclusivamente da energia elettrica (WLTP1). Klopp riassume la sua nuova Astra: “La sua immagine è fantastica e mi sta bene. Proprio come dovrebbe essere una macchina”.

Oltre alla tecnologia della nuova Astra, Jürgen Klopp è altrettanto colpito dal suo design. E’ stato anche coinvolto durante una visita al Rüsselsheim Design Center, quando la nuova Astra era ancora in fase di sviluppo. Il suo nuovo modello a cinque porte sfoggia una vernice carrozzeria “Karbon Black” ed è completamente equipaggiato, con guida a destra.

Il clou – nel senso più stretto della parola – dell’ibrida plug-in Astra Ultimate di Klopp è la nuova versione dell’illuminazione a matrice di pixel Intelli-Lux LED Pixel completamente adattiva. Il sistema di illuminazione adattivo antiriflesso, che condivide con Grandland, l’ammiraglia della famiglia di SUV di Opel, è dotato di 168 diodi LED controllati individualmente.

A bordo sono inoltre presenti il ​​sistema di assistenza alla guida Intelli-Drive, l’head-up display Intelli-HUD e il Pure Panel completamente digitalizzato. “Tutto è dove dovrebbe essere, organizzato con grande abilità. Ben fatto, Opel”, sottolinea l’allenatore 55enne.

La nuova Astra di Klopp ha sedili sportivi ergonomici AGR rivestiti in pelle Nappa nera con funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Oltre alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, il sistema di infotainment include anche la navigazione e un sistema audio hi-fi. E grazie a Intelli-Air, l’aria all’interno della nuova Astra è mantenuta il più pulita possibile per guidatore e passeggeri.

Jürgen Klopp è entrato in Opel come ambasciatore del marchio nel 2012. È apparso in più di 20 spot televisivi per la casa automobilistica tedesca. Inoltre, partecipa spesso a eventi di concessionari e ha parlato in diverse occasioni con i dipendenti della sede di Rüsselsheim.

Ti potrebbe interessare: Nuova Opel Astra Sports Tourer conquista il premio Family Car of the Year 2022