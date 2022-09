Fiat sempre più leader delle vendite in Brasile

Fiat continua a guidare le vendite di nuove auto nel mercato brasiliano. Ad agosto, il marchio italiano che fa parte del gruppo Stellantis ha immatricolato ben 44.252 unità e ha raggiunto una quota di mercato del 22,7 per cento, con una crescita di 1,7 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Continua il dominio di Fiat in Brasile nel 2022

Nell’anno fino ad agosto, il marchio ha ampliato la sua leadership di mercato, con una quota di mercato del 21,9 per cento e più di 267 mila unità consegnate ai suoi clienti. Si tratta di più di 92 mila veicoli in più rispetto al concorrente più vicino che è General Motors.

Vale la pena ricordare che Fiat ha tre modelli tra i dieci best seller: Strada, Mobi e Argo. Ad agosto il marchio è stato anche leader nel segmento dei SUV (24,2 per cento), dei pickup (55,5 per cento) e dei veicoli commerciali leggeri (30,6 per cento).

Fiat Strada è il veicolo più venduto nel Paese: da inizio anno mantiene la leadership del mercato brasiliano con 76.102 veicoli immatricolati. Solo nell’ottavo mese del 2022 sono state vendute 14.157 unità del popolare modello della casa automobilistica italiana.

La city car Mobi è stata la sesta vettura più venduta del mese, con 7.613 unità. Fiat Argo, a sua volta, compare al settimo posto, con 7.594 veicoli venduti. Entrambi i modelli hanno raggiunto il maggior numero di immatricolazioni dell’anno. Insomma continua sempre di più il dominio del brand di Stellantis che guida il gruppo automobilistico in America Latina dove ormai la società guidata dal CEO Carlos Tavares ha la leadership in quasi tutti i mercati auto.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500e: la city car elettrica è ancora leader in Europa, nonostante la frenata delle elettriche in Italia