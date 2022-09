Citroen avrà un SUV a sette posti nel 2023 e una berlina nel 2024 in Sud America

Con la nuova Citroen C3 che ha già debuttato, Stellantis sta lavorando adesso ai prossimi due progetti del piano C-Cubed. CC24 è un SUV a sette posti e la CC22 darà origine ad una berlina. Denominata CC21, la Citroën C3 è stato il primo prodotto del progetto C-Cubed lanciato nel mercato brasiliano.

In America Latina nei prossimi anni Citroen lancerà un SUV a sette posti e una berlina classica

Il secondo modello sarà direttamente derivato dalla nuova C3, dunque non sorprende che il nuovo SUV di Citroën sia stato soprannominato C3 Aircross. Il SUV che ospiterà cinque o sette occupanti condividerà molte parti con la C3, come parte della carrozzeria e delle portiere. La parte anteriore e posteriore saranno uniche per il SUV. Anche gli interni e i sedili avranno un nuovo design.

I prototipi stanno già effettuando test in India e in Brasile. I prototipi con carrozzeria definitiva inizieranno i test locali entro la fine del 2022. Il marchio ha già assemblato alcuni prototipi, ma per ora girano solo in Europa.

Il nuovo SUV che per ora chiameremo il nuovo C3 Aircross avrà i motori 1.6 16v EC5 nelle versioni entry, tuttavia non può essere escluso l’utilizzo del 1.3 Firefly. Nelle opzioni più costose, sarà il primo prodotto della casa francese di Stellantis ad avere il motore 1.0 Turbo Flex T200 collegato al cambio CVT.

Il terzo prodotto ad essere lanciato dai francesi sarà la berlina che arriverà sul mercato brasiliano nel 2024. I primi prototipi camuffati sono già stati avvistati in prova a Minas Gerais. Il prototipo della berlina CC22 ha i tre volumi ben definiti. Il frontale è basso, si tratta insomma chiaramente una berlina.

La berlina scommetterà sullo spazio per operare in un segmento in cui Citroën non ha tradizione. Se la C3 è già un riferimento nel suo segmento lo stesso dovrebbe accadere anche con la CC22. Ancora senza un nome definito, la berlina viene definita dai fornitori come la nuova C-Elysée.

La nuova berlina Citroën che nascerà da Project CC22 avrà i motori 1.3 Firefly e il 1.0 Turbo Flex T200. Il 1.6 16v non dovrebbe essere utilizzato perché non dovrebbe essere in grado di soddisfare il protocollo P-L8 che entrerà in vigore nel 2025.

Il motore 1.3 Firefly manterrà una potenza di 98 CV a 6.250 giri/min e una coppia di 13,2 Nm a 4.250 giri/min se alimentato a benzina. Con l’etanolo, la potenza è di 107 CV a 6.250 giri/min e una coppia di 13,4 kgfm a 4.000 giri/min. Può essere associato a un cambio manuale a cinque marce e a un automatico CVT, che simula sette marce virtuali.

Il motore 1.0 Turbo Flex eroga 125 CV a 5.750 giri/min e una coppia di 20,4 kgfm a 1.700 giri/min con benzina nel serbatoio. Alimentato con etanolo, potenza di 130 CV a 5.750 giri/min e coppia di 20,4 kgfm a 1.700 giri/min. Il motore turbo è collegato solo alla trasmissione CVT con sette marce virtuali.

Ti potrebbe interessare: Citroën conferma che lancerà nel 2024 una berlina compatta in Brasile