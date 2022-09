Citroën conferma che lancerà nel 2024 una berlina compatta in Brasile

Citroën ha appena iniziato ad arricchire la sua gamma di auto in Brasile con l’arrivo della C3. La berlina rappresenta il debutto del progetto C-Cubed, con modelli prodotti per i mercati emergenti come Brasile e India. Fino ad ora la casa francese aveva evitato di parlare di quali saranno le prossime vetture, ma il segreto è venuto meno nelle scorse ore. Laurent Barria, direttore marketing e comunicazione globale del marchio francese di Stellantis, ha ribadito che il marchio lancerà un SUV nel 2023 e che il terzo modello sarà una berlina, promessa per il 2024.

Citroen conferma ufficialmente l’arrivo di una berlina compatta nel 2024 in Brasile

Barria ha rivelato alcuni dettagli sul progetto C-Cubed. Il dirigente della casa transalpina ha parlato un po’ dell’arrivo della C3 come inizio della strategia e che, nel 2023, sarà la volta di un SUV con la stessa piattaforma. Alla domanda se ci sarebbe stata una berlina, già apparsa in indiscrezioni, Barria ha detto che “sì, nel 2024, se tutto va bene”. Tutte le vetture saranno prodotte nello stabilimento Stellantis a Porto Real (RJ), insieme alla C4 Cactus.

Questa è la prima volta che qualcuno in Citroën ha confermato l’intenzione di lanciare una berlina compatta. Le prime indiscrezioni sono apparse nel 2017 e definivano la famiglia di veicoli “Smart Car”, con un modello compatto, una berlina e un SUV.

La conferma aiuta a mettere fine ad alcune speculazioni più attuali che circolavano in India, secondo cui il terzo modello sarebbe potuto essere un minivan, segmento che ha ancora forza nel mercato asiatico. Mentre alcuni veicoli come Renault Triber e Maruti Suzuki Ertiga si sono comportati bene nel paese, le berline compatte sono ancora più richieste e un’opzione Citroën aiuterà il produttore ad aggiungere più volume, qualcosa di importante per un’azienda che ha debuttato di recente in India.

Sarà costruito con la piattaforma CMP, utilizzata anche dalla nuova C3 e dalla Peugeot 208 prodotta in Argentina. Come la berlina e il futuro SUV, sarà un’auto di volume per aiutare Citroën a crescere in Brasile, posizionandosi nel segmento entry-level per affrontare Chevrolet Onix Plus ì, Fiat Cronos e Hyundai HB20S .

Poiché sarà lanciata solo nel 2024, se non ci saranno ritardi, la berlina di Citroën potrebbe utilizzare motori diversi. Il 1.0 Firefly da 75 CV potrebbe anche essere l’opzione di ingresso, ma il 1.6 EC5 da 120 CV deve essere sostituito per soddisfare le regole del Proconve L8, che entrerà in vigore in Brasile nel 2025. Stellantis dovrebbe equipaggiare l’auto anche con motori 1.0 e 1.3 turbo.

