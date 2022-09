Binotto: “Con Carlos è stato un disastro. Dall’Ungheria passo indietro”

Mattia Binotto è ancora una volta nell’occhio del ciclone. Una nuova deludente gara della Ferrari ha messo nuovamente nel mirino della critica lo svizzero, che ha cercato di dare spiegazioni dopo il Gran Premio d’Olanda. Con una seconda e una terza posizione di partenza rispettivamente con Leclerc e Sainz, dalla Scuderia speravano di rubare la vittoria a Verstappen in casa. Ma fin dall’inizio Max ha spremuto l’acceleratore e il ritmo di Leclerc non si è dimostrato sufficiente per tenerlo agganciato all’olandese.

Binotto ammette che dal Gran Premio d’Ungheria Ferrari ha registrato un passo indietro

Sainz è stato chiamato ai box al 15° giro per evitare un undercut di Perez, entrato nello stesso momento. Ma ancora una volta, l’ennesima nella stagione, il madrileno ha dovuto fare i conti un pit stop lunghissimo. Ci sono voluti quasi 13 secondi, a causa della ruota posteriore destra non pronta.

Anche il ritmo della Mercedes era molto più alto. Solo l’errore strategico dei tedeschi con Hamilton ha permesso a Leclerc di riconquistare il podio in extremis. Sainz, senza ritmo, ha tagliato il traguardo sesto, ma una penalità per una pericolosa manovra ai box lo ha fatto finire al nono posto.

La Ferrari ha sempre meno possibilità di vincere il mondiale e Binotto prende atto della brutta gara della sua squadra a Zandvoort: “Oggi non avevamo il ritmo giusto in gara, non c’era. Carlos potrebbe avere avuto danni all’inizio a causa del suo contatto con Lewis, ma comunque entrambi i nostri piloti non hanno saputo sfruttare il passo della vettura”, ha commentato il team manager Ferrari.

Sainz è rientrato ai box tre volte, di queste due sono state una vera calamità. Lo stesso Binotto ha ammesso: “Le due chiamate ai box sono state un disastro con Carlos”.

Binotto ha sottolineato lo scorso luglio, prima del Gran Premio d’Ungheria, che la Ferrari avrebbe potuto vincere tutte le restanti gare. Tre gare dopo, Verstappen ha aumentato il suo vantaggio, e il ritmo della Ferrari è peggiorato notevolmente: “In queste tre gare non siamo stati bravi. Dall’Ungheria abbiamo perso qualcosa, e senza dubbio dovremo analizzare e migliorare per l’ultima parte della stagione. Sicuramente c’è più potenziale”, ha indicato Binotto.

La prossima gara sarà a casa della Ferrari, a Monza, cosa che Binotto attende con impazienza nonostante la forma del suo team: “Non sarà difficile tornare a Monza. È fantastico dopo il covid, anche se non è la situazione più ideale per noi. Abbiamo buoni piloti e il potenziale della vettura da sfruttare”.

